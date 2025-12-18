 Aller au contenu principal
EssilorLuxottica et Burberry renouvellent de 10 ans leur accord de licence
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 08:57

Un logo Burberry à l'extérieur de la boutique de la 5e avenue à New York

(Au §1, bien lire "jeudi" (pas "mercredi")

EssilorLuxottica et Burberry ont annoncé jeudi le renouvellement de leur accord de licence pour la conception, la production et la distribution mondiale de lunettes sous la marque Burberry.

L'accord en vigueur, qui venait à échéance le 31 décembre 2025, a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2035, selon un communiqué du groupe franco-italien de lunetterie.

"Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec Burberry, une aventure créative qui donne vie, depuis deux décennies, à des collections incarnant l'élégance intemporelle de Burberry et son héritage britannique unique", a affirmé dans le communiqué Francesco Milleri, président-directeur général d’EssilorLuxottica.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BURBERRY GROUP
1 268,750 GBX LSE -1,30%
ESSILORLUXOTTICA
275,4000 EUR Euronext Paris +0,62%
