Selon JPMorgan, l'ancien banquier Rana a poussé sa sœur et un ami à mentir pour étayer une affaire d'agression sexuelle

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* JPMorgan et la cadre Lorna Hajdini demandent le rejet de la plainte déposée par Chirayu Rana

* La sœur de Rana est revenue sur son témoignage, son avocat demande à se désister

* Rana affirme avoir été contraint à des relations sexuelles et que la banque a toléré le racisme

* L'avocat de Rana refuse de commenter

par Jonathan Stempel

JPMorgan Chase JPM.N a exhorté un juge fédéral à rejeter une plainte pour harcèlement sexuel et discrimination déposée par l'ancien banquier d'affaires Chirayu Rana, l'accusant d'avoir persuadé sa sœur et un ami de longue date de se parjurer pour étayer son dossier.

La plus grande banque américaine a formulé cette demande lundi soir dans un mémoire déposé devant le tribunal fédéral de Manhattan, affirmant que la mauvaise foi et les fautes répétées de Rana justifiaient « la sanction la plus sévère possible ».

Lorna Hajdini, cadre chez JPMorgan et co-défenderesse, a également demandé le rejet de la plainte. Elle a rejeté les allégations de Rana selon lesquelles elle l’aurait contraint à avoir des relations sexuelles et lui aurait imposé une attitude de soumission pour faire avancer sa carrière, et a intenté une contre-poursuite pour diffamation à l’encontre de son ancien collègue.

Jon Norinsberg, l’avocat de Rana, a refusé de commenter mardi, invoquant les directives du tribunal.

Il a demandé à se retirer de l’affaire en raison de « divergences irréconciliables » avec son client, qu’il a commencé à représenter en juin après le retrait d’un autre avocat. Deux autres avocats qui s’étaient joints à l’affaire de Rana le 22 octobre ont demandé à se retirer le lendemain, affirmant que de nouvelles informations avaient considérablement modifié leur compréhension de l’affaire.

La plainte initiale déposée par Rana en avril avait suscité un vif intérêt, en partie en raison de ses descriptions explicites du harcèlement présumé de la part de Hajdini, que celle-ci a toujours nié.

Le plaignant, d’origine népalaise, a également accusé JPMorgan d’avoir détruit sa carrière en tolérant la coercition sexuelle et le racisme, notamment au sein de son équipe de financement à effet de levier, composée exclusivement de Blancs, où ses collègues le surnommaient « brown boy ». JPMorgan a nié ces allégations.

Rana a démissionné en octobre dernier, après un an et demi passé chez JPMorgan.

LE DÉFENDEUR ÉVOQUE UN « CAUCHEMAR CONTINU »

Selon le dossier déposé par JPMorgan, Rana aurait sollicité sa sœur Chandani Rana et son ami Allan Flott pour qu’ils fournissent de faux témoignages sous serment, affirmant avoir eu connaissance de première main des fautes présumées de Hajdini.

Il s’agissait notamment de déclarations selon lesquelles Chandani Rana aurait vu Hajdini sembler embrasser le cou de Chirayu Rana et lui dire quelque chose comme « Tu m’appartiens, Brownie ».

La déclaration de Flott décrivait un incident présumé survenu dans l’appartement de Chandani Rana, où lui et Chirayu Rana séjournaient, au cours duquel Hajdini l’aurait exhorté à rejoindre Chirayu Rana dans une chambre car « tu sais, Chirayu m’appartient, alors tu ferais mieux de venir nous rejoindre ».

Chandani Rana est revenue sur son témoignage le 22 octobre, affirmant que Hajdini n’était jamais venue dans son appartement et: « Je n’ai jamais vu Hajdini adopter un comportement inapproprié, à caractère sexuel, harcelant, menaçant ou sous l’emprise de l’alcool envers mon frère ou qui que ce soit d’autre. »

JPMorgan a déclaré que Flott n’était pas revenu sur sa déposition mais qu’il avait, tout comme Chandani Rana, été « induit en erreur » par son frère.

Les avocats de Chandani Rana et de Flott n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

En demandant le rejet de l’affaire, JPMorgan et Hajdini souhaitent également que Chirayu Rana prenne en charge leurs frais de justice.

« Aucune décision de justice ne pourra rétablir pleinement la réputation de Hajdini ni effacer ce qu’elle a enduré », a déclaré Melissa Rodriguez, l’avocate de Hajdini, dans un mémoire déposé auprès du tribunal. « Mais le tribunal peut mettre un terme à ce litige frauduleux, demander des comptes aux responsables et mettre fin au cauchemar que vit actuellement Hajdini. »