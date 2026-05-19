Selon Ifax, la CPC prévoit de porter le volume de transbordement de pétrole à 72 millions de tonnes en 2026

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Le Consortium du pipeline de la Caspienne, qui exporte du pétrole du Kazakhstan et de Russie via un terminal de la mer Noire, prévoit d'augmenter ses volumes de transbordement de pétrole cette année pour atteindre 72 millions de tonnes, a rapporté mardi l'agence de presse Interfax.