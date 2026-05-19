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Selon Ifax, la CPC prévoit de porter le volume de transbordement de pétrole à 72 millions de tonnes en 2026
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Consortium du pipeline de la Caspienne, qui exporte du pétrole du Kazakhstan et de Russie via un terminal de la mer Noire, prévoit d'augmenter ses volumes de transbordement de pétrole cette année pour atteindre 72 millions de tonnes, a rapporté mardi l'agence de presse Interfax.

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