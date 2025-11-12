Selon IBM, la puce "Loon" montre la voie vers des ordinateurs quantiques utiles d'ici 2029

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

IBM IBM.N a annoncé mercredi avoir construit une nouvelle puce expérimentale d'informatique quantique appelée Loon, qui démontre qu'elle a franchi une étape clé vers la fabrication d'ordinateurs quantiques utiles avant la fin de la décennie.

Les ordinateurs quantiques pourraient un jour résoudre des problèmes qui prendraient des milliers d'années aux ordinateurs classiques. Mais en raison de la nature incertaine de la mécanique quantique, les puces sont sujettes à des erreurs.

La correction de ces erreurs est l'objectif principal des géants de la technologie tels que Alphabet's GOOGL.O Google et Amazon AMZN.O qui poursuivent les ordinateurs quantiques aux côtés d'IBM. En 2021, IBM a proposé une nouvelle méthode de correction des erreurs: adapter un algorithme d'amélioration des signaux cellulaires à l'informatique quantique et l'exécuter sur une combinaison de puces quantiques et de puces informatiques classiques .

L'inconvénient de l'idée d'IBM est que les puces quantiques deviennent plus difficiles à construire parce qu'elles doivent contenir non seulement les éléments de base des puces quantiques appelés "qubits", mais aussi de nouvelles connexions quantiques entre les qubits, a déclaré Mark Horvath, vice-président et analyste de la société de recherche Gartner, lors d'un entretien avec Reuters.

"C'est très, très intelligent", a déclaré Mark Horvath. "Maintenant, ils l'intègrent dans des puces, ce qui est très excitant."

Jay Gambetta, directeur d'IBM Research et membre d'IBM, a déclaré que la clé était d'exploiter le complexe Albany NanoTech à New York, qui abrite les mêmes outils de fabrication de puces que les usines les plus avancées du monde.

Loon n'en est qu'à ses débuts, et IBM n'a pas indiqué quand des personnes extérieures pourraient le tester. Mais la société a également annoncé mercredi une puce baptisée "Nighthawk" qui sera disponible à la fin de l'année.

IBM pense que Nighthawk pourrait battre les ordinateurs classiques sur certaines tâches d'ici la fin de l'année prochaine et travaille avec un groupe de startups et de chercheurs pour partager son code ouvertement afin que d'autres puissent tester ces affirmations.

"Nous sommes convaincus qu'il y aura de nombreux exemples d'avantages quantiques", a déclaré Jay Gambetta à Reuters. "Mais sortons des gros titres et des articles et créons une communauté où vous soumettez votre code, où la communauté teste les choses et où elle sélectionne celles qui sont les bonnes."