 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 236,73
+0,99%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Selon IBM, la puce "Loon" montre la voie vers des ordinateurs quantiques utiles d'ici 2029
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

IBM IBM.N a annoncé mercredi avoir construit une nouvelle puce expérimentale d'informatique quantique appelée Loon, qui démontre qu'elle a franchi une étape clé vers la fabrication d'ordinateurs quantiques utiles avant la fin de la décennie.

Les ordinateurs quantiques pourraient un jour résoudre des problèmes qui prendraient des milliers d'années aux ordinateurs classiques. Mais en raison de la nature incertaine de la mécanique quantique, les puces sont sujettes à des erreurs.

La correction de ces erreurs est l'objectif principal des géants de la technologie tels que Alphabet's GOOGL.O Google et Amazon AMZN.O qui poursuivent les ordinateurs quantiques aux côtés d'IBM. En 2021, IBM a proposé une nouvelle méthode de correction des erreurs: adapter un algorithme d'amélioration des signaux cellulaires à l'informatique quantique et l'exécuter sur une combinaison de puces quantiques et de puces informatiques classiques .

L'inconvénient de l'idée d'IBM est que les puces quantiques deviennent plus difficiles à construire parce qu'elles doivent contenir non seulement les éléments de base des puces quantiques appelés "qubits", mais aussi de nouvelles connexions quantiques entre les qubits, a déclaré Mark Horvath, vice-président et analyste de la société de recherche Gartner, lors d'un entretien avec Reuters.

"C'est très, très intelligent", a déclaré Mark Horvath. "Maintenant, ils l'intègrent dans des puces, ce qui est très excitant."

Jay Gambetta, directeur d'IBM Research et membre d'IBM, a déclaré que la clé était d'exploiter le complexe Albany NanoTech à New York, qui abrite les mêmes outils de fabrication de puces que les usines les plus avancées du monde.

Loon n'en est qu'à ses débuts, et IBM n'a pas indiqué quand des personnes extérieures pourraient le tester. Mais la société a également annoncé mercredi une puce baptisée "Nighthawk" qui sera disponible à la fin de l'année.

IBM pense que Nighthawk pourrait battre les ordinateurs classiques sur certaines tâches d'ici la fin de l'année prochaine et travaille avec un groupe de startups et de chercheurs pour partager son code ouvertement afin que d'autres puissent tester ces affirmations.

"Nous sommes convaincus qu'il y aura de nombreux exemples d'avantages quantiques", a déclaré Jay Gambetta à Reuters. "Mais sortons des gros titres et des articles et créons une communauté où vous soumettez votre code, où la communauté teste les choses et où elle sélectionne celles qui sont les bonnes."

Valeurs associées

ALPHABET-A
291,3100 USD NASDAQ +0,42%
AMAZON.COM
249,1000 USD NASDAQ +0,28%
IBM
313,805 USD NYSE +1,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.11.2025 12:26 

    (Actualisé avec Chevron, IBM, On Holding, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,18% pour le Dow Jones .DJI , de 0,31% ... Lire la suite

  • Dépouillement des bulletins de vote lors des élections législatives, lle 11 novembre 2025 à Bagdad, en Irak ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )
    Législatives en Irak: la liste du Premier ministre remporte une large victoire, selon son entourage
    information fournie par AFP 12.11.2025 12:18 

    La liste du Premier ministre irakien, Mohamed Chia al-Soudani, a remporté une large victoire aux élections législatives tenues mardi, ont déclaré mercredi à l'AFP des sources proches de sa formation politique. La liste chiite Coalition pour la reconstruction et ... Lire la suite

  • De la fumée s'élève après des frappes israéliennes aux alentours du village de Qatrani, dans le sud du Liban, le 10 novembre 2025 ( AFP / Rabih DAHER )
    Dans le sud du Liban, Israël accusé d'empêcher la reconstruction
    information fournie par AFP 12.11.2025 12:10 

    Lorsqu'il a commencé à militer pour la reconstruction des villages frontaliers du sud du Liban, dévastés par la dernière guerre avec Israël, Tarek Mazraani dit avoir été menacé par des drones de l'armée israélienne qui ont survolé la zone où il habite. Depuis l'entrée ... Lire la suite

  • ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Italie: léger rebond de la production industrielle en septembre
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.11.2025 12:01 

    La production industrielle italienne a légèrement rebondi en septembre (+1,5% sur un an) après un mauvais mois d'août (-2,4%), notamment dans les secteurs électronique et alimentaire, a indiqué mercredi l'Institut national des statistiques (Istat). La production ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank