Selon Hazeltree, les leaders du secteur technologique ont eu les faveurs des fonds spéculatifs le mois dernier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon un rapport publié mercredi par la plateforme de données Hazeltree, les fonds spéculatifs ont conservé en avril leurs positions dans des sociétés affichant des fondamentaux solides, notamment dans les valeurs technologiques et les semi-conducteurs, alors que l'indice S&P 500 a bondi de plus de 10 % au cours de ce mois.

Voici les détails concernant le positionnement des hedge funds en avril:

* Parmi les actions à très forte capitalisation, Meta

META.O et Amazon.com AMZN.O ont enregistré une augmentation de plus de 5 % d'un mois sur l'autre du nombre de fonds détenant des positions longues, a indiqué Hazeltree

* Nvidia NVDA.O a enregistré une baisse de 4,5 %, mais est restée une position longue favorite dans le secteur des semi-conducteurs

* La part des entreprises de l'indice Philadelphia Semiconductor dans lesquelles les hedge funds détiennent des positions longues nettes est passée de 53 % en mars à 57 % en avril

* La concentration dans le secteur américain des semi-conducteurs est restée la plus marquée du côté des positions longues sur Nvidia, suivi de Broadcom AVGO.O et de Lam Research LRCX.O

* Du côté des positions courtes, ON Semiconductor ON.O était la valeur la plus surchargée, suivie par Microchip Technology MCHP.O et Monolithic Power Systems MPWR.O