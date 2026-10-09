Selon Goldman Sachs, les hôpitaux indiens ne devraient subir qu'un impact limité du plafonnement des prix des médicaments anticancéreux

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9 octobre - ** Goldman Sachs estime que le plafonnement à 30% des marges en Inde sur les prix des médicaments anticancéreux non répertoriés aura un impact limité sur les hôpitaux

** Selon la banque, les premières discussions menées avec des chaînes hospitalières indiquent que ces médicaments représentent moins de 5% du chiffre d’affaires des hôpitaux et entre 2% et 2,5% de leur résultat d’exploitation

** L'entreprise ajoute que les hôpitaux peuvent compenser leurs pertes par une légère révision des tarifs de certains services, tels que les frais d'administration des médicaments

** Un comité d’experts finalisera la liste des médicaments concernés, selon un communiqué du gouvernement

** Les actions de Max Healthcare MAXE.NS , d’Apollo Hospitals APLH.NS et de Fortis Healthcare FOHE.NS progressent de 1,6% à 2,5% après avoir chuté de 11% à 11,5% depuis le 30 septembre , en anticipation de ce plafonnement

** Depuis le début de l'année, FOHE et MAXE ont reculé respectivement de 11,7% et 14,8%, tandis qu'APLH a progressé de 11%