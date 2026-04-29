Selon Goldman, le retrait des Émirats arabes unis de l'OPEP augmente le risque de hausse de l'offre de pétrole à moyen terme

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Goldman Sachs a déclaré mercredi que le retrait des Émirats arabes unis de l'OPEP représentait un risque de hausse plus important pour l'offre de pétrole à moyen terme qu'à court terme.

Les Émirats arabes unis ont annoncé mardi qu'ils quitteraient l'OPEP et l'alliance élargie OPEP+ à compter du 1er mai, une décision qui affaiblit le contrôle du groupe de producteurs sur l'approvisionnement mondial en pétrole et pourrait à terme donner à Abu Dhabi davantage de marge de manœuvre pour augmenter sa production une fois que les voies d'exportation du Golfe seront rouvertes.

* La banque a indiqué que ce retrait faisait suite à des années de discussions sur le quota de production des Émirats arabes unis et s'inscrivait dans le contexte géopolitique et pétrolier actuel, les Émirats arabes unis ayant été la cible d'attaques importantes de la part de l'Iran, membre de l'OPEP exempté de quotas de production.

* Les prix du pétrole ont bondi de plus de 6% mercredi, les négociations entre les États-Unis et l'Iran, actuellement dans l'impasse, ayant accru les inquiétudes des investisseurs quant à une perturbation prolongée de l'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient. O/R

* Goldman a déclaré que la fermeture effective du détroit limite actuellement la production des Émirats arabes unis. Toutefois, ce retrait implique un risque à la hausse par rapport au scénario de base de la banque, selon lequel la production de brut des Émirats arabes unis devrait remonter à 3,8 millions de barils par jour d'ici octobre 2026, contre 3,6 millions de barils par jour avant la guerre. Goldman a estimé la production potentielle de brut des Émirats arabes unis à un peu plus de 4,5 millions de barils par jour d'ici février 2026.

* La banque a déclaré que son scénario de base table sur des pertes cumulées de production de brut dans le Golfe de 1,83 milliard de barils d'ici décembre 2026, les stocks mondiaux de pétrole devant être reconstitués une fois le détroit rouvert.

* ADNOC, le producteur national de pétrole des Émirats arabes unis, vise à porter sa capacité de production à 5 millions de barils par jour d'ici 2027, a ajouté la banque.