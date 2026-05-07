Selon Fitch, les mesures générales d'aide énergétique mises en place en Europe pourraient avoir un impact sur les finances publiques si elles venaient à s'étendre

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Les mesures générales prises par les gouvernements européens pour protéger les ménages et les entreprises contre la flambée des prix de l'énergie pourraient avoir un impact significatif sur leurs finances publiques si elles venaient à s'étendre, a déclaré jeudi un analyste senior de Fitch Ratings. Jusqu'à présent, les gouvernements européens ont engagé des mesures de soutien bien moins importantes depuis la guerre en Iran que lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Mais ils se sont concentrés sur des mesures d'application universelle, telles que les baisses de taxes sur les carburants, alors que les économistes ont averti qu'ils devraient privilégier des mesures ciblées – telles que celles axées sur les ménages à faibles revenus – compte tenu de leurs budgets déjà mis à rude épreuve.

Federico Barriga-Salazar, responsable des notations souveraines pour l'Europe occidentale au sein de l'agence de notation, a déclaré lors d'un webinaire que les mesures prises jusqu'à présent étaient "minimes", allant de 0,3% du PIB en Espagne à moins de 0,01% du PIB en France et en Grande-Bretagne, ce qui reflète les restrictions budgétaires dans ces derniers pays.

Les risques pesant sur les perspectives énergétiques signifient que certains pays pourraient potentiellement apporter un soutien accru à l’avenir, a-t-il ajouté. "Malheureusement, jusqu’à présent, la plupart d’entre elles (les mesures) n’ont pas été ciblées. Le seul pays à avoir réellement mis en place des mesures ciblées est la Grèce", a déclaré M. Barriga-Salazar.

"Cela pourrait bien sûr avoir des effets importants, à moyen terme, sur les finances publiques, si la portée de ces mesures venait à s’étendre."