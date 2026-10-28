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Selon Expand, la production de Haynesville doit augmenter pour répondre à la demande croissante de gaz naturel aux États-Unis
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 19:01

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Dharna Bafna

Mercredi, Expand Energy EXE.O a appelé à une augmentation de la production à Haynesville et a déclaré que le bassin permien ne serait pas en mesure de répondre à la demande croissante de gaz naturel aux États-Unis.

Les gisements de gaz de schiste de la région de Haynesville, au Texas et en Louisiane, ont récemment suscité l'intérêt des producteurs, tout comme celui de son voisin plus connu: le bassin permien, situé à l'ouest du Texas et au Nouveau-Mexique.

Expand, tout comme ses concurrents EQT EQT.N et Range Resources RRC.N , s'apprête à enregistrer une deuxième année consécutive de production record de gaz naturel afin de stimuler les exportations et de répondre à la demande des centres de données, des projets industriels et de l'électrification.

La production à Haynesville pourrait devoir être augmentée d’environ 5 milliards de pieds cubes par jour au cours des quatre à six prochaines années, a déclaré Josh Viets, directeur des opérations d’Expand, lors d’une conférence téléphonique post-résultats mercredi.

Haynesville constitue une source d’approvisionnement marginale clé susceptible d’influencer les prix du gaz, a indiqué la société, ajoutant que des prix supérieurs à 4 dollars par million d’unités thermiques britanniques (MMBtu) rendraient compétitives ses concessions situées à l’ouest de Haynesville.

La société a indiqué avoir réalisé en moyenne 2,68 dollars par MMBtu sur sa production de Haynesville au troisième trimestre, soit un peu plus que ce qu’elle a obtenu pour sa production provenant du nord-est et du sud-ouest des Appalaches.

Expand prévoit une amélioration de la productivité des puits de Haynesville d’environ 2 % à 3 % par an.

L’augmentation de la production hivernale des opérateurs privés de Haynesville pourrait entraîner un « excédent d’offre à court terme », a déclaré la société. Elle prévoit une pression sur la capacité des services pétroliers en 2027 et s’attend à une inflation globale des coûts comprise entre 1 et 5 % l’année prochaine.

Expand a précisé que l’accord proposé par EQT Corp EQT.N et Range Resources RRC.N , annoncé lundi, ne modifie en rien ses prévisions.

Le cours de l’action de la société a reculé de 2 % dans l’après-midi.

Expand a annoncé mardi un bénéfice ajusté de 1,46 dollar par action pour le trimestre clos le 30 septembre — un résultat supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 1,27 dollar, selon les données de LSEG.

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