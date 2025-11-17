Selon Evercore, GE Healthcare vise une opportunité de 300 millions de dollars avec l'adoption de Flyrcado aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 novembre - ** GE Healthcare GEHC.O annonce que Cardiovascular Associates of America (CVAUSA), le plus grand réseau de groupes privés de cardiologie aux États-Unis, prévoit d'élargir l'adoption de l'injection Flyrcado de GE
** Flyrcado est un type de colorant médical utilisé lors d'une scintigraphie cardiaque pour vérifier la fluidité du sang
** L'accord avec CVAUSA pourrait déboucher sur une opportunité de revenus annualisés d'une valeur de plus de 300 millions de dollars - Evercore ISI
** CVAUSA prévoit d'utiliser Flyrcado dans environ 25 sites
** Le rythme d'adoption sur les 25 sites déterminera le temps nécessaire à GEHC pour atteindre le pic de 300 millions de dollars de chiffre d'affaires, mais nous pensons que les incitations économiques & la qualité de l'image plaident en faveur d'un cycle d'adoption plus rapide" - Evercore ISI
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 6,4 % depuis le début de l'année
