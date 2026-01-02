L'année 2025 a été la plus chaude jamais enregistrée au Royaume-Uni

Des personnes profitent du soleil et des températures chaudes à Greenwich Park, à Londres, le 22 juin 2025 ( AFP / HENRY NICHOLLS )

Le Royaume-Uni, connu pour son climat maussade, a connu en 2025 son année la plus chaude et ensoleillée, a annoncé vendredi l'agence nationale de météorologie (Met Office), pour laquelle il s'agit d'"une démonstration claire" du changement climatique.

Avec une température moyenne de 10,09°C, l'année 2025 a battu le précédent record de 10,03°C établi en 2022.

Quatre des cinq dernières années figurent désormais parmi les cinq les plus chaudes enregistrées dans le pays, depuis le début des mesures en 1884, indique le Met Office. Les dix années les plus chaudes ont toutes été enregistrées au cours des deux dernières décennies.

"Cela démontre de manière de plus en plus évidente les effets du changement climatique sur les températures au Royaume-Uni", déclare l'agence.

Le Met Office souligne en outre que l'année 2025 a été la plus ensoleillée au Royaume-Uni depuis le début des relevés en 1910. Les près de 1.648,5 heures d'ensoleillement dépassent de 61,4 heures celles du précédent record, en 2003.

Cette année très chaude "correspond aux conséquences attendues du changement climatique induit par l'homme", explique Mark McCarthy, expert du climat au Met Office, cité dans le communiqué.

"Même si cela ne signifie pas que chaque année sera la plus chaude jamais enregistrée, nos observations météorologiques et nos modèles climatiques montrent clairement que le réchauffement climatique induit par l'homme a un impact sur le climat du Royaume-Uni", ajoute-t-il.

Les records se sont succédé l'an dernier: le printemps puis l'été ont été les plus chauds jamais enregistrés. L'hiver et l'automne ont connu des températures supérieures à la moyenne.

- Pénurie d'eau -

Il y a eu quatre vagues de chaleur pendant l'été 2025. Le record de température de 40,3°C atteint en juillet 2022 n'a cependant pas été battu.

"Si beaucoup se souviendront du printemps et de l'été 2025, particulièrement chauds, ce qui a été remarquable cette année, c'est la chaleur constante tout au long de l'année, tous les mois, à l'exception de janvier et septembre, ayant été plus chauds que la moyenne", a commenté une scientifique du Met Office, Emily Carlisle.

Dans un pays où les logements n'ont pas été conçus pour des températures élevées, un tiers des Britanniques ont affirmé avoir eu du mal à maintenir leur logement au frais cet été, selon un sondage publié fin août par l'association Citizens Advice.

L'Angleterre a aussi connu en 2025 son printemps le plus sec depuis plus de cent ans.

Mi-août, l'Agence pour l'environnement avait jugé que la pénurie d'eau en Angleterre entrait dans la catégorie des phénomènes "d'importance nationale".

Le Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre, avait même interdit l'arrosage des jardins.

En octobre, des experts du Comité sur le changement climatique (CCC), un organisme consultatif indépendant, ont averti que le Royaume-Uni devrait se préparer d'urgence à des "phénomènes climatiques extrêmes" d'ici à 2050.

Ils ont envisagé le scénario d'un réchauffement d'au moins 2°C par rapport à l'ère pré-industrielle, avec comme répercussions des sécheresses, inondations et canicules.

Dans le scénario d'un réchauffement de 2°C, la hausse du niveau de la mer continuera à s'accélérer, de 15 à 25 cm, menaçant les villes côtières britanniques, ont-ils prévenu.