Les livraisons trimestrielles de Tesla chutent plus que prévu en raison de la baisse de la demande de VE

Les ventes annuelles de Tesla en baisse pour la deuxième année consécutive

La demande de VE ralentit après l'expiration du crédit d'impôt aux États-Unis

Tesla se concentre désormais sur la robotique et la technologie de conduite autonome

Tesla TSLA.O a fait état vendredi d'une baisse plus importante que prévu de ses livraisons au quatrième trimestre et d'un deuxième recul consécutif de ses ventes annuelles, alors qu'il s'efforce de stimuler la demande pour ses véhicules électriques à la suite de la suppression des crédits d'impôt.

Ce bilan soulève des questions quant à la capacité de Tesla à stabiliser son activité automobile principale après deux années consécutives de baisse des ventes, alors même qu'il se tourne vers des projets futuristes tels que la robotique et les voitures à conduite autonome pour justifier sa forte valorisation.

Tesla a déclaré avoir livré 418 227 véhicules au cours du trimestre octobre-décembre, soit une baisse de 15,6 % par rapport aux 495 570 véhicules livrés un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à 434 487 véhicules, soit une baisse de 12,3 %, selon Visible Alpha.

Sur l'ensemble de l'année, Tesla a livré 1,64 million de véhicules, contre 1,79 million en 2024. Les analystes interrogés par Visible Alpha s'attendaient à des livraisons d'environ 1,65 million de véhicules, marquant ainsi la deuxième baisse annuelle consécutive de l'entreprise.

Les actions étaient légèrement en hausse dans les premiers échanges.

"Le marché reste concentré sur l'activité de robotaxi, où Tesla teste son Cybercab à Austin, a déclaré Seth Goldstein, analyste principal de la recherche sur les actions chez Morningstar.

"Si les livraisons ne diminuent pas trop au cours des prochains trimestres, je pense que le sentiment du marché autour du robotaxi continuera à stimuler l'action", a ajouté Goldstein.

Les chiffres de Tesla pour le quatrième trimestre interviennent après que les livraisons du troisième trimestre ont été soutenues par la ruée vers les crédits d'impôt américains pour les véhicules électriques avant qu'ils n'expirent à la fin du mois de septembre, suivie d'un ralentissement plus marqué au fur et à mesure que les mesures incitatives s'éteignaient.

La demande de VE s'est affaiblie aux États-Unis depuis la fin du mois de septembre, lorsque l'administration Trump a mis fin aux crédits d'impôt fédéraux de 7 500 dollars, Tesla étant également confronté à une concurrence croissante à l'échelle mondiale.

BYD 002594.SZ a déclaré que les ventes en dehors de la Chine ont grimpé à un record de 1 million de véhicules en 2025, en hausse d'environ 150% par rapport à 2024. La société a déclaré qu'ellevisait à vendre jusqu'à 1,6 million de véhicules en dehors de la Chine en 2026, bien qu'elle n'ait pas divulgué d'objectif de vente global.

Avec des ventes mondiales de VE en hausse de 27,9 % l'année dernière, à 2,26 millions d'unités, BYD a dépassé Tesla pour la première fois sur une base annuelle, aidé par une croissance rapide en Europe où le constructeur automobile chinois a creusé l'écart avec son rival américain.

En octobre, Tesla a lancé des versions "standard" dépouillées de la Model Y et de la Model 3, dont le prix est inférieur d'environ 5 000 dollars à celui des modèles de base précédents, afin de défendre les volumes après la perte du crédit d'impôt.

Selon les analystes, Tesla a subi une pression énorme en 2025 en Amérique du Nord et en Europe, où la concurrence s'est intensifiée et où l'entreprise a dû faire face à un retour de bâton en raison de la rhétorique politique de Musk.

Même si les livraisons de véhicules ont diminué, les actions de Tesla ont augmenté d'environ 11,4 % en 2025, ce qui a accru la fortune de Musk.

L'enthousiasme des investisseurs pour Tesla se concentre de plus en plus sur les efforts de Musk pour développer les robotsaxis, améliorer la technologie de conduite autonome et construire des robots humanoïdes, même si les ventes de véhicules électriques représentent toujours la grande majorité des revenus actuels de Tesla.