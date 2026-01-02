Face aux critiques, Trump répète être "en parfaite santé"

Le président américain Donald Trump le 2 décembre 2025, à Washington, aux Etats-Unis ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Donald Trump a réaffirmé vendredi être en "parfaite santé", assurant avoir une nouvelle fois réussi "avec brio" un examen cognitif, alors que l'état de santé du président presque octogénaire continue d'alimenter le débat public aux Etats-Unis.

"Les médecins de la Maison Blanche viennent d'annoncer que je suis en +PARFAITE SANTÉ+ et que j'ai +RÉUSSI AVEC BRIO+ (c'est-à-dire répondu correctement à 100% des questions posées!) pour la troisième fois consécutive mon examen cognitif", s'est targué le président républicain de 79 ans sur son réseau Truth social.

Le locataire de la Maison Blanche se vante régulièrement de "briller" lors de ce type d'examens auxquels, selon lui, aucun de ses prédécesseurs ne s'est jamais soumis.

Les interrogations sur l'état de santé de Donald Trump, le chef d'Etat le plus âgé jamais élu aux Etats-Unis, ont été ravivées ces dernières semaines par des articles de presse selon lesquels son rythme ralentit.

Le républicain a également semblé au bord de l'assoupissement lors d'événements publics récents et a été vu avec des hématomes sur la main droite et avec les chevilles enflées.

Il a répondu aux critiques jeudi dans un entretien avec le Wall Street Journal, attribuant les hématomes visibles sur sa main à la dose d'aspirine qu'il prend quotidiennement.

"On dit que l'aspirine est bonne pour liquéfier le sang et je ne veux pas que du sang épais irrigue mon coeur. Je veux un joli sang fluide", s'est-il justifié sur sa prise quotidienne de 325 milligrammes - une dose bien plus élevée que celle que les médecins lui recommandent.

Le président américain a également démenti s'être assoupi lors d'événements publics, accusant les médias de l'avoir pris en photo "en train de cligner des yeux".

La main du président américain Donald Trump le 25 août 2025, à Washington, aux Etats-Unis ( AFP / SAUL LOEB )

Le milliardaire n'avait cessé pendant sa dernière campagne d'accabler son prédécesseur et rival démocrate Joe Biden, présenté comme sénile.

Il s'efforce, depuis son retour à la Maison Blanche, il y a près d'un an, de rassurer sur sa capacité à gouverner.

Il avait notamment publié un compte-rendu particulièrement détaillé de sa première visite médicale, en avril, et son médecin avait affirmé, après un nouveau bilan en octobre, qu'il était en excellente santé.