Selon Downdetector, Amazon ne fonctionne plus pour plus de 6 000 utilisateurs aux États-Unis

information fournie par Reuters • 06/11/2025 à 00:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon.com AMZN.O était hors service pour 6 250 utilisateurs aux États-Unis mercredi, selon le site de suivi des pannes Downdetector.com.