Selon Downdetector, Amazon ne fonctionne plus pour plus de 6 000 utilisateurs aux États-Unis

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'autres commentaires du directeur général sur l'Argentine et l'indépendance de ...
Lire la suite
Au moins onze personnes sont mortes dans l'écrasement d'un avion-cargo dont un moteur s'est détaché au décollage de l'aéroport de Louisville (centre-est des Etats-Unis), selon les autorités. Le bilan "est maintenant de 11 morts, mais devrait atteindre 12 d'ici ...
Lire la suite
L'Olympique de Marseille sans punch s'est incliné à domicile contre l'Atalanta Bergame (1-0) sur un but controversé mercredi pour la 4e journée de Ligue des champions où l'Inter Milan, vainqueur du Kairat Almaty (2-1), a réussi le carton plein comme le Bayern et ...
Lire la suite
par Stephen Culp La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, les inquiétudes sur une possible correction sur les marchés ayant notamment été tempérées par des indicateurs américains jugés rassurants. L'indice Dow Jones a gagné 0,48%, ou 225,76 points, à 47.311,00 ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer