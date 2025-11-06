 Aller au contenu principal
Selon Downdetector, Amazon ne fonctionne plus pour plus de 6 000 utilisateurs aux États-Unis
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 00:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon.com AMZN.O était hors service pour 6 250 utilisateurs aux États-Unis mercredi, selon le site de suivi des pannes Downdetector.com.

Valeurs associées

AMAZON.COM
250,2000 USD NASDAQ +0,35%
© 2025 Thomson Reuters.

