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Selon deux sources, la première ligne de production de GNL du projet NFE de QatarEnergy est prête à entrer en service
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 14:31

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Marwa Rashad

Le premier train de production de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le cadre du projet d'extension « North Field East » de QatarEnergy est prêt à entrer en service et devrait produire son premier gaz en novembre, ont déclaré deux personnes proches du dossier. Cela pourrait permettre au Qatar de compenser en partie la perte de production due aux attaques iraniennes.

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