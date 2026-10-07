Selon deux sources, la première ligne de production de GNL du projet NFE de QatarEnergy est prête à entrer en service

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par Marwa Rashad

Le premier train de production de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le cadre du projet d'extension « North Field East » de QatarEnergy est prêt à entrer en service et devrait produire son premier gaz en novembre, ont déclaré deux personnes proches du dossier. Cela pourrait permettre au Qatar de compenser en partie la perte de production due aux attaques iraniennes.