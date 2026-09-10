Selon des sources, Marathon s'apprêtait à remettre en service l'unité d'hydrotraitement de la raffinerie de Galveston Bay, au Texas

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Marathon Petroleum MPC.N s'apprêtait jeudi à remettre en service l'unité d'hydrotraitement des résidus de sa raffinerie de Galveston Bay, d'une capacité de 631.000 barils par jour, située à Texas City, au Texas, ont indiqué des sources proches de l'exploitation de l'usine.

L'unité d'hydrotraitement, d'une capacité de 64.000 barils par jour, qui élimine le soufre du pétrole brut résiduel, avait été arrêtée mardi en raison d'un dysfonctionnement, a indiqué la société dans un avis déposé auprès de la Commission texane de la qualité environnementale.