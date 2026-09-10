 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon des sources, Marathon s'apprêtait à remettre en service l'unité d'hydrotraitement de la raffinerie de Galveston Bay, au Texas
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 23:38
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Marathon Petroleum MPC.N s'apprêtait jeudi à remettre en service l'unité d'hydrotraitement des résidus de sa raffinerie de Galveston Bay, d'une capacité de 631.000 barils par jour, située à Texas City, au Texas, ont indiqué des sources proches de l'exploitation de l'usine.

L'unité d'hydrotraitement, d'une capacité de 64.000 barils par jour, qui élimine le soufre du pétrole brut résiduel, avait été arrêtée mardi en raison d'un dysfonctionnement, a indiqué la société dans un avis déposé auprès de la Commission texane de la qualité environnementale.

Valeurs associées

Gaz naturel
2,83 USD NYMEX -0,11%
MARATHON PETRO
396,050 USD NYSE +0,90%
Pétrole Brent
104,36 USD Ice Europ -4,51%
Pétrole WTI
100,15 USD Ice Europ -3,70%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La réalisatrice danoise May El-Toukhy a remporté le Lion d'or au festival de cinéma de Venise, pour son film "Woman unknown", le 12 septembre 2026 ( AFP / Stefano Rellandini )
    La Mostra de Venise récompense "Woman Unknown" et remet les femmes en haut de l'affiche
    information fournie par AFP 12.09.2026 23:12 

    Le faible nombre de réalisatrices en compétition à la Mostra de Venise avait provoqué un tollé: le jury présidé par Maggie Gyllenhaal a décidé samedi de récompenser l'une d'entre elles, May el-Toukhy, pour "Woman Unknown" sur le destin d'une femme au Danemark dans ... Lire la suite

  • Donald Trump s'exprime à la résidence de l'ambassadeur américain à Dublin, le 12 septembre 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump crée la surprise en plaidant pour une Irlande "unifiée"
    information fournie par AFP 12.09.2026 22:49 

    De passage en Irlande pour une visite qui s'annonçait davantage consacrée au golf qu'à la diplomatie, Donald Trump a pris son monde de court samedi en plaidant pour une Irlande "unifiée". Le dirigeant républicain, en déplacement avant tout pour assister à l'Open ... Lire la suite

  • La capitaine française Gabby Williams (à gauche) en demi-finale de la coupe du monde de basket face à l'Allemagne, le 12 septembre 2026 à Berlin ( AFP / Tobias SCHWARZ )
    Basket: les Bleues s'offre une 1re finale mondiale et une revanche contre les Américaines
    information fournie par AFP 12.09.2026 22:06 

    L'équipe de France féminine de basket-ball s'est qualifiée pour la première finale de Coupe du monde de son histoire, où elle retrouvera dimanche (20h00) à Berlin les Etats-Unis, son bourreau il y a deux ans en finale des Jeux olympiques. A quelques centimètres, ... Lire la suite

  • La réalisatrice danoise May El-Toukhy a remporté le Lion d'or du meilleur film à l'issue de la 83e Mostra de Venise, pour son film "Woman unknown", le 12 septembre 2026 ( AFP / Stefano Rellandini )
    Le palmarès de la 83e Mostra de Venise
    information fournie par AFP 12.09.2026 21:33 

    Le palmarès de la 83e édition de la Mostra de Venise a été dévoilé lors de la cérémonie de clôture samedi. Voici la liste des prix décernés: - Lion d'or du meilleur film: "Woman Unknown" de May el-Toukhy - Lion d'argent-Grand prix du jury: "Possible Love", de Lee ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
104,36 -4,51%
CAC 40
8 179,77 +0,78%
Or
4 348,36 0,00%
TOTALENERGIES
78,77 +0,50%
EUR/USD SPOT
1,15983 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank