Selon des sources, les rabais sur le mélange de pétrole CPC s'accentuent, les négociants se méfiant des risques d'approvisionnement

Le brut CPC Blend pour le chargement de février se négocie avec sa plus forte décote par rapport au Brent daté depuis fin 2022, les acheteurs se retenant après des mois de perturbations des exportations, y compris des pannes de champs, du mauvais temps et des attaques de drones ukrainiens, ont déclaré quatre négociants.

Les approvisionnements via le Caspian Pipeline Consortium (CPC), la principale voie d'exportation du pétrole kazakh, ont connu des interruptions répétées, provoquant d'importantes annulations de cargaisons .

Plusieurs cargaisons de CPC Blend chargées en février ont été vendues la semaine dernière au prix du Brent daté moins 5 dollars le baril, ont indiqué les négociants. Ils ont ajouté que la décote s'est légèrement réduite cette semaine, des prix plus attractifs ayant attiré une nouvelle demande.

Les négociants ont déclaré que les faibles écarts reflétaient le fait que la plupart des acheteurs s'étaient déjà procuré les barils de février ailleurs afin d'éviter l'offre instable du CPC.

Selon les négociants, les exportations de CPC Blend pourraient chuter de 35 % ce mois-ci, car le gisement pétrolier géant de Tengiz, au Kazakhstan, se remet lentement des incendies survenus dans les centrales électriques en janvier.

Les problèmes logistiques et les risques accrus liés à la guerre pour les navires entrant dans les ports russes de la mer Noire ont également pesé sur les écarts, ont-ils déclaré. À la mi-janvier, des drones ont frappé deux pétroliers en mer Noire, dont un affrété par la major pétrolière américaine Chevron CVX.N , alors qu'ils se dirigeaient vers un terminal russe.

Les rabais pour le CPC Blend ont été plus importants pour la dernière fois fin 2022, lorsque l'embargo de l'Union européenne sur le pétrole russe a poussé le grade à environ Brent daté moins 9 $ le baril. Les prix ont rebondi en 2023 après que les sanctions ont permis de clarifier que les volumes de transit n'étaient pas affectés.

L'oléoduc CPC se termine à Yuzhnaya Ozereyevka, sur la côte russe de la mer Noire, et des sociétés russes fournissent également du brut dans le système.