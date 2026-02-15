JO 2026-Vonn quitte l'hôpital italien après quatre opérations

PHOTO DE FICHIER : Ski alpin - Descente féminine 3e entraînement officiel

par Sara Rossi

‌La skieuse américaine Lindsey Vonn a quitté dimanche l'hôpital italien où elle avait ​été admise la semaine dernière après la chute qui a mis fin à son rêve olympique, ont déclaré deux sources proches du dossier.

La championne olympique ​en 2010 se rendait à l'aéroport de Trévise, dans le nord de l'Italie.

La skieuse de 41 ​ans a révélé samedi que sa quatrième ⁠opération s'était bien déroulée et qu'elle était impatiente de rentrer chez ‌elle aux États-Unis.

Hospitalisée depuis dimanche dernier à l'hôpital Ca' Foncello de Trévise, Lindsey Vonn a déclaré qu'elle allait mieux après quelques ​jours difficiles, mais a ‌averti qu'elle avait encore "un long, long chemin à parcourir" ⁠avec une autre opération prévue aux États-Unis.

Elle espérait devenir la skieuse alpine la plus âgée à décrocher une médaille aux Jeux olympiques après avoir remporté ⁠deux descentes en ‌Coupe du monde cet hiver et terminé sur le podium des ⁠trois autres.

"Mon amour pour le ski reste intact. J'attends toujours avec ‌impatience le moment où je pourrai me tenir à nouveau au ⁠sommet de la montagne. Et j'y arriverai", a-t-elle dit ⁠samedi dans un message ‌publié sur Instagram.

L'athlète aux 84 victoires en Coupe du monde a subi une ​fracture complexe du tibia lors de ‌sa chute survenue 13 secondes après le début de la descente.

Les spécialistes orthopédiques affirment que la ​convalescence d'une telle blessure prend généralement entre huit et 11 mois avant qu'un athlète puisse reprendre la compétition.

Ils ont cité l'exemple de ⁠l'Italienne Federica Brignone, 35 ans, championne olympique du super-G jeudi, seulement 10 mois après avoir subi de multiples fractures à la jambe et une déchirure du ligament croisé antérieur.

"Félicitations Fede !! Quel incroyable retour !!", a d'ailleurs salué Lindsey Vonn sur X après la victoire de la skieuse transalpine à Cortina d'Ampezzo (Italie).

(Sara Rossi; ​version française Vincent Daheron)