 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JO 2026-Vonn quitte l'hôpital italien après quatre opérations
information fournie par Reuters 15/02/2026 à 12:03

PHOTO DE FICHIER : Ski alpin - Descente féminine 3e entraînement officiel

PHOTO DE FICHIER : Ski alpin - Descente féminine 3e entraînement officiel

par Sara Rossi

‌La skieuse américaine Lindsey Vonn a quitté dimanche l'hôpital italien où elle avait ​été admise la semaine dernière après la chute qui a mis fin à son rêve olympique, ont déclaré deux sources proches du dossier.

La championne olympique ​en 2010 se rendait à l'aéroport de Trévise, dans le nord de l'Italie.

La skieuse de 41 ​ans a révélé samedi que sa quatrième ⁠opération s'était bien déroulée et qu'elle était impatiente de rentrer chez ‌elle aux États-Unis.

Hospitalisée depuis dimanche dernier à l'hôpital Ca' Foncello de Trévise, Lindsey Vonn a déclaré qu'elle allait mieux après quelques ​jours difficiles, mais a ‌averti qu'elle avait encore "un long, long chemin à parcourir" ⁠avec une autre opération prévue aux États-Unis.

Elle espérait devenir la skieuse alpine la plus âgée à décrocher une médaille aux Jeux olympiques après avoir remporté ⁠deux descentes en ‌Coupe du monde cet hiver et terminé sur le podium des ⁠trois autres.

"Mon amour pour le ski reste intact. J'attends toujours avec ‌impatience le moment où je pourrai me tenir à nouveau au ⁠sommet de la montagne. Et j'y arriverai", a-t-elle dit ⁠samedi dans un message ‌publié sur Instagram.

L'athlète aux 84 victoires en Coupe du monde a subi une ​fracture complexe du tibia lors de ‌sa chute survenue 13 secondes après le début de la descente.

Les spécialistes orthopédiques affirment que la ​convalescence d'une telle blessure prend généralement entre huit et 11 mois avant qu'un athlète puisse reprendre la compétition.

Ils ont cité l'exemple de ⁠l'Italienne Federica Brignone, 35 ans, championne olympique du super-G jeudi, seulement 10 mois après avoir subi de multiples fractures à la jambe et une déchirure du ligament croisé antérieur.

"Félicitations Fede !! Quel incroyable retour !!", a d'ailleurs salué Lindsey Vonn sur X après la victoire de la skieuse transalpine à Cortina d'Ampezzo (Italie).

(Sara Rossi; ​version française Vincent Daheron)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank