Selon des sources, le principal conseiller juridique de Google en Inde a démissionné en raison d'obstacles réglementaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aditya Kalra

Bijoya Roy, le principal conseiller juridique de Google en Inde, a démissionné après 16 mois dans ses fonctions, selon deux sources, un départ très médiatisé dans un marché clé où le géant américain de la technologie est confronté à des obstacles réglementaires et n'a pas non plus de responsable des relations avec les gouvernements.

L'Inde est cruciale pour GOOGL.O Google, car la plupart des smartphones du pays fonctionnent avec son système d'exploitation Android, alors que la part d'Apple AAPL.O ne cesse de croître.

Google est également confronté à des affaires concurrence en Inde, à des contestations juridiques sur la formation à l'IA et à des réglementations plus strictes que jamais en matière de retrait de contenu , qui s'appliquent aux entreprises technologiques depuis février.

Mme Roy a démissionné le mois dernier pour des raisons personnelles afin de lancer sa propre entreprise, a déclaré l'une des sources jeudi. Les deux sources ont refusé d'être nommées car la décision n'est pas publique.

Google n'a pas répondu à une demande de commentaire, tandis que Mme Roy s'est refusée à tout commentaire.

L'année dernière, le responsable des politiques publiques de Google en Inde, Sreenivasa Reddy, a quitté son poste . Il s'agissait du deuxième départ à ce poste en l'espace de deux ans environ. L'entreprise n'a toujours pas pourvu ce poste.

En octobre, Google a déclaré qu'elle investirait 15 milliards de dollars sur cinq ans pour mettre en place un centre de données d'intelligence artificielle dans l'État indien de l'Andhra Pradesh, dans le sud du pays, ce qui représente son plus gros investissement dans le pays le plus peuplé du monde.