Selon des sources, le PayPay de SoftBank prévoit de fixer le prix de son introduction en bourse aux États-Unis dans le bas de la fourchette
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 04:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le carnet d'ordres a été plus de cinq fois sursouscrit, selon une source

* Tencent, Alipay et Google s'engagent à investir dans l'introduction en bourse, selon une source

* PayPay a connu un parcours semé d'embûches avant son introduction en bourse

* Arm de SoftBank a été cotée aux États-Unis en 2023

(Ajout de détails sur la base d'utilisateurs de PayPay au paragraphe 8, points) par Miho Uranaka et Echo Wang

L'introduction en bourse de PayPay de SoftBank 9984.T PAYP.O devrait être fixée à un prix proche du bas de sa fourchette de commercialisation, alors que la guerre au Moyen-Orient perturbe les marchés, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

Le carnet d'ordres de PayPay a été plus de cinq fois sursouscrit et a désormais été clôturé, le prix devant être finalisé après la clôture des marchés américains mercredi, a déclaré l'une des personnes.

L'opérateur japonais d'applications de paiement proposait 55 millions d'actions de dépositaire américain, au prix de 17 à 20 dollars l'unité, selon un dossier déposé ce mois-ci, visant une valorisation pouvant atteindre 13,4 milliards de dollars.

Ces personnes ont refusé d'être identifiées car les informations ne sont pas publiques. PayPay a refusé de commenter.

Tencent 0700.HK , Alipay de Ant Group et Google d'Alphabet

GOOGL.O se sont engagés à investir dans l'introduction en bourse, a déclaré l'une des personnes.

Les entreprises n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

PayPay a joué un rôle central en encourageant les consommateurs japonais à délaisser leur préférence pour l'argent liquide en offrant des rabais sur son application de paiement.

Elle compte plus de 70 millions d'utilisateurs enregistrés.

Cependant, la société a connu un parcours semé d'embûches avant d'être introduite en bourse. Son roadshow d'introduction en bourse a d'abord été reporté après que les marchés ont été secoués par le conflit au Moyen-Orient, a rapporté Reuters la semaine dernière.

PayPay avait déjà reporté son introduction en bourse l'année dernière pendant la fermeture du gouvernement américain, qui avait perturbé les processus réglementaires et retardé le dépôt des documents réglementaires.

Malgré la volatilité récente, le marché américain des introductions en bourse devrait connaître un net rebond cette année. Goldman Sachs a prévu que le produit des introductions en bourse pourrait quadrupler pour atteindre le chiffre record de 160 milliards de dollars en 2026, avec des débuts potentiels tels que SpaceX d'Elon Musk et les entreprises d'intelligence artificielle OpenAI et Anthropic.

PayPay marquerait la première cotation aux États-Unis d'un investissement majoritaire de SoftBank depuis l'introduction en bourse à succès d'Arm ARM.O .

SoftBank a introduit en bourse le concepteur de puces en 2023 pour une valorisation de 54,5 milliards de dollars, et sa capitalisation boursière a depuis grimpé à près de 130 milliards de dollars.

Goldman Sachs, J.P. Morgan, Mizuho et Morgan Stanley sont les co-chefs de file de l'offre de PayPay.

PayPay prévoit de s'inscrire au Nasdaq sous le symbole "PAYP". Reuters avait d'abord fait état de ses projets de cotation aux États-Unis en 2023.

