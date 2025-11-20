Selon des sources, KKR souhaite lever 15 milliards de dollars dans le cadre d'un nouveau fonds de capital-investissement pour l'Asie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur la collecte de fonds) par Kane Wu

KKR KKR.N a lancé la collecte de fonds pour son cinquième fonds de capital-investissement en Asie, cherchant à lever 15 milliards de dollars dans ce qui serait l'une des plus importantes collectes de fonds de la région, ont déclaré trois personnes ayant connaissance de l'affaire.

La société mondiale de capital-investissement a commencé à commercialiser le nouveau fonds auprès des investisseurs cette semaine, ont déclaré les sources, qui ont toutes refusé d'être nommées en raison du caractère confidentiel de l'information.

La taille finale du nouveau fonds de KKR pourrait dépasser l'objectif fixé en fonction de la réaction du marché, ont ajouté les sources.

Le nouveau fonds asiatique de KKR continuera à se concentrer sur des secteurs tels que la consommation, les sciences de la vie, les services financiers, la santé et l'industrie, a déclaré l'une des sources.

KKR s'est refusé à tout commentaire.