(Actualisé avec cours en avant-Bourse, contrats à terme, Walmart, Verizon, Abbott, Warner Music Group, Bath&Body Works)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,57% pour le Dow Jones .DJI , de 1,22% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 1,69% pour le Nasdaq .IXIC :

* NVIDIA NVDA.O a annoncé mercredi prévoir un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux attentes du marché, porté par une forte demande pour ses puces destinées à l'intelligence artificielle (IA). Le directeur général du groupe, Jensen Huang, a par ailleurs dit ne pas croire à une bulle dans l'IA, réaffirmant que l'entreprise dispose de 500 milliards de dollars de réservations pour ses puces avancées jusqu'en 2026.

En avant-Bourse, l'action Nvidia bondit d'environ 5%.

Dans son sillage, APPLIED DIGITAL APLD.O grimpe de 12%, ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O de 4,2%, ARM HOLDINGS ARM.O de 3,5%, MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O de 3,5%, BROADCOM AVGO.O de 3,2%, MICRON TECHNOLOGY MU.O de 3%, INTEL INTC.O de 2,2%, ALPHABET GOOGL.O de 1,9%, QUALCOMM QCOM.O de 1,1% et MICROSOFT MSFT.O de 1,1%.

* WALMART WMT.N a relevé jeudi ses prévisions annuelles pour la seconde fois cette année après un trimestre solide porté par la forte hausse des ventes en ligne, tout en annonçant prévoir de transférer sa cotation au Nasdaq à compter du 9 décembre. L'action recule de 1,9% dans des échanges volatiles en avant-Bourse.

* ABBOTT ABT.N a annoncé jeudi qu'il allait racheter le fabricant de tests de dépistage du cancer EXACT SCIENCES

EXAS.O dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 23 milliards de dollars et qui vise à renforcer l'activité de diagnostic du fabricant de dispositifs médicaux.

* VERIZON VZ.N

a annoncé

jeudi prévoir de supprimer 13.000 emplois, son plus grand plan de licenciement à ce jour alors que le groupe américain de télécommunications cherche à réduire ses coûts et restructurer ses activités.

* META PLATFORMS META.O - Yann LeCun, pionnier de l'intelligence artificielle, a annoncé mercredi qu'il envisageait de quitter la maison mère de Facebook à la fin de l'année pour lancer une nouvelle start-up dans le domaine de l'IA.

* IBM IBM.N et CISCO SYSTEMS CSCO.O ont annoncé jeudi leur intention de relier des ordinateurs quantiques sur de longues distances, dans le but de démontrer la faisabilité du concept d'ici la fin 2030.

* WARNER MUSIC GROUP WMG.O a publié un chiffre d'affaires record au quatrième trimestre, dépassant les prévisions des analystes.

* PALO ALTO NETWORKS PANW.O recule de 4,1% en avant-Bourse, le groupe de cybersécurité ayant annoncé son intention d'acquérir la société de gestion et de surveillance du "cloud" Chronosphere pour 3,35 milliards de dollars.

* REGENERON REGN.O gagne 5,30% dans les transactions hors séance, la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité américaine de santé, ayant approuvé la version à dose plus élevée de l'Eylea, un médicament du groupe contre les maladies oculaires.

* MODERNA MRNA.O a annoncé jeudi avoir obtenu un prêt de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans auprès d'Ares Management

ARES.N , alors que le groupe pharmaceutique vise une croissance de son chiffre d'affaires pouvant atteindre 10% l'année prochaine.

Le fabricant de vaccins doit présenter jeudi sa nouvelle stratégie devant les analystes.

* BATH & BODY WORKS BBWI.N a abaissé jeudi sa prévision de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'année, signalant une faible demande auprès des consommateurs et une augmentation des coûts. L'action perd 17% en avant-Bourse.

