CAC 40
8 024,97
+0,90%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 13:55

(Actualisé avec cours en avant-Bourse, contrats à terme, Walmart, Verizon, Abbott, Warner Music Group, Bath&Body Works)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,57% pour le Dow Jones .DJI , de 1,22% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 1,69% pour le Nasdaq .IXIC :

* NVIDIA NVDA.O a annoncé mercredi prévoir un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux attentes du marché, porté par une forte demande pour ses puces destinées à l'intelligence artificielle (IA). Le directeur général du groupe, Jensen Huang, a par ailleurs dit ne pas croire à une bulle dans l'IA, réaffirmant que l'entreprise dispose de 500 milliards de dollars de réservations pour ses puces avancées jusqu'en 2026.

En avant-Bourse, l'action Nvidia bondit d'environ 5%.

Dans son sillage, APPLIED DIGITAL APLD.O grimpe de 12%, ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O de 4,2%, ARM HOLDINGS ARM.O de 3,5%, MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O de 3,5%, BROADCOM AVGO.O de 3,2%, MICRON TECHNOLOGY MU.O de 3%, INTEL INTC.O de 2,2%, ALPHABET GOOGL.O de 1,9%, QUALCOMM QCOM.O de 1,1% et MICROSOFT MSFT.O de 1,1%.

* WALMART WMT.N a relevé jeudi ses prévisions annuelles pour la seconde fois cette année après un trimestre solide porté par la forte hausse des ventes en ligne, tout en annonçant prévoir de transférer sa cotation au Nasdaq à compter du 9 décembre. L'action recule de 1,9% dans des échanges volatiles en avant-Bourse.

* ABBOTT ABT.N a annoncé jeudi qu'il allait racheter le fabricant de tests de dépistage du cancer EXACT SCIENCES

EXAS.O dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 23 milliards de dollars et qui vise à renforcer l'activité de diagnostic du fabricant de dispositifs médicaux.

* VERIZON VZ.N

a annoncé

jeudi prévoir de supprimer 13.000 emplois, son plus grand plan de licenciement à ce jour alors que le groupe américain de télécommunications cherche à réduire ses coûts et restructurer ses activités.

* META PLATFORMS META.O - Yann LeCun, pionnier de l'intelligence artificielle, a annoncé mercredi qu'il envisageait de quitter la maison mère de Facebook à la fin de l'année pour lancer une nouvelle start-up dans le domaine de l'IA.

* IBM IBM.N et CISCO SYSTEMS CSCO.O ont annoncé jeudi leur intention de relier des ordinateurs quantiques sur de longues distances, dans le but de démontrer la faisabilité du concept d'ici la fin 2030.

* WARNER MUSIC GROUP WMG.O a publié un chiffre d'affaires record au quatrième trimestre, dépassant les prévisions des analystes.

* PALO ALTO NETWORKS PANW.O recule de 4,1% en avant-Bourse, le groupe de cybersécurité ayant annoncé son intention d'acquérir la société de gestion et de surveillance du "cloud" Chronosphere pour 3,35 milliards de dollars.

* REGENERON REGN.O gagne 5,30% dans les transactions hors séance, la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité américaine de santé, ayant approuvé la version à dose plus élevée de l'Eylea, un médicament du groupe contre les maladies oculaires.

* MODERNA MRNA.O a annoncé jeudi avoir obtenu un prêt de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans auprès d'Ares Management

ARES.N , alors que le groupe pharmaceutique vise une croissance de son chiffre d'affaires pouvant atteindre 10% l'année prochaine.

Le fabricant de vaccins doit présenter jeudi sa nouvelle stratégie devant les analystes.

* BATH & BODY WORKS BBWI.N a abaissé jeudi sa prévision de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'année, signalant une faible demande auprès des consommateurs et une augmentation des coûts. L'action perd 17% en avant-Bourse.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ABBOTT LABORATOR
126,150 USD NYSE -2,97%
ALPHABET-A
292,8100 USD NASDAQ +3,00%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
223,5500 USD NASDAQ -2,93%
APPLIED DIGITAL
23,0900 USD NASDAQ +1,09%
ARES MGT RG-A
145,150 USD NYSE +1,69%
ARM HOLDING ADR
136,9900 USD NASDAQ +0,70%
BATH&BODY WORKS
21,025 USD NYSE -0,28%
BROADCOM
354,4200 USD NASDAQ +4,09%
CISCO SYSTEMS
78,3900 USD NASDAQ +1,32%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 138,77 Pts Index Ex +0,10%
EXACT SCIENCES
86,1800 USD NASDAQ +23,68%
IBM
288,570 USD NYSE -0,49%
INTEL
35,1100 USD NASDAQ +2,27%
MARVELL TECH
81,3200 USD NASDAQ +3,36%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
590,3200 USD NASDAQ -1,23%
MICRON TECHNOLOGY
225,9200 USD NASDAQ -1,13%
MICROSOFT
487,1200 USD NASDAQ -1,35%
MODERNA
24,1800 USD NASDAQ -2,97%
NASDAQ Composite
22 564,23 Pts Index Ex +0,59%
NVIDIA
186,5200 USD NASDAQ +2,85%
PALO ALTO NETWORKS
199,9000 USD NASDAQ -0,55%
QUALCOMM
166,1100 USD NASDAQ +0,64%
REGENERON PHARMA
702,7500 USD NASDAQ -3,11%
S&P 500 INDEX
6 642,16 Pts CBOE +0,38%
VERIZON COMM
41,190 USD NYSE -0,72%
WALMART
100,580 USD NYSE -0,84%
WARNER MUSIC RG-A
30,5000 USD NASDAQ +1,67%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

