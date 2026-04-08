Selon des sources, Exxon prévoit des révisions au printemps et à la fin de l'année dans sa raffinerie de Beaumont, au Texas

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Exxon Mobil Corp XOM.N prévoit des remises en état au printemps et à la fin de l'année dans sa raffinerie de Beaumont, au Texas, d'une capacité de 612 000 barils par jour, ont déclaré des personnes connaissant bien les opérations de l'usine.

En mai, Exxon prévoit de fermer l'unité de cokéfaction de 60 000 bpj pour une révision planifiée qui se poursuivra jusqu'en juin, ont déclaré les sources.

En décembre, le craqueur catalytique fluide de 120 000 bpj, qui produit de l'essence, sera fermé pour une révision planifiée, ainsi que deux hydrotraiteurs, qui durera jusqu'en janvier, selon les sources.

Les unités de cokéfaction convertissent le pétrole brut résiduel en matières premières pour les carburants ou en coke de pétrole, qui peut être utilisé comme substitut au charbon. La raffinerie de Beaumont est la troisième plus grande raffinerie des États-Unis en termes de capacité de traitement du pétrole brut, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie (U.S. Energy Information Administration).

Kelly DaVila, porte-parole d'Exxon, a refusé de commenter les détails opérationnels de la raffinerie.

Le FCCU de la raffinerie de Beaumont représente 3,3 % de la capacité du FCCU le long de la côte américaine du Golfe du Mexique. Les raffineries du Texas et de Louisiane représentent environ 60 % de la capacité FCCU des États-Unis.

Selon l'EIA, la capacité de cokéfaction de la raffinerie équivaut à 7,4 % de la capacité de cokéfaction de la côte américaine du golfe du Mexique.