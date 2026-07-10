Selon des sources au sein de l'administration, la start-up spécialisée dans les terres rares ReElement ne sollicite plus de prêt de 80 millions de dollars auprès du Pentagone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ernest Scheyder et Jarrett Renshaw

La start-up spécialisée dans les terres rares ReElement Technologies a renoncé à solliciter un prêt de 80 millions de dollars auprès du Pentagone, qui s'inscrivait dans le cadre d'une initiative plus large de l'administration Trump visant à relancer la production nationale de minéraux stratégiques afin de contester la domination de la Chine dans ce secteur, ont déclaré deux responsables de l'administration à Reuters.

Ces responsables ont expliqué que cette décision faisait suite aux difficultés rencontrées par l’entreprise pour satisfaire aux exigences de diligence raisonnable imposées par le gouvernement fédéral dans le cadre de cette offre de prêt conditionnelle. S’exprimant sous couvert d’anonymat, ils ont refusé d’en dire plus et n’ont fourni aucun document concernant ces problèmes de diligence raisonnable.

L’entreprise, qui vise à utiliser une technologie de traitement innovante pour raffiner les terres rares et d’autres minéraux critiques, recherche d’autres formes d’aide fédérale, y compris éventuellement un nouveau prêt gouvernemental à des conditions différentes, ont déclaré les deux responsables. Ce prêt de 80 millions de dollars s’inscrivait dans le cadre d’un programme plus large de financement des minéraux critiques, d’un montant de 700 millions de dollars annoncé en novembre dernier par le Bureau du capital stratégique du ministère américain de la Défense. Ce programme comprenait un prêt de 620 millions de dollars accordé à Vulcan Elements, une start-up spécialisée dans la fabrication d’aimants qui compte parmi ses investisseurs le fonds de capital-investissement 1789, dont Donald Trump Jr. est associé. Vulcan a pour objectif d’utiliser les terres rares raffinées par ReElement pour fabriquer des aimants destinés à l’armée américaine. Lors de l’annonce de ce programme de prêts, des responsables de l’administration ont déclaré que ReElement et Vulcan jouaient un rôle central dans les efforts américains visant à réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine, qui domine le traitement mondial des terres rares et la production d’aimants utilisés dans les véhicules électriques, l’électronique de pointe et les systèmes militaires américains.

Peter Navarro, conseiller principal à la Maison Blanche, a déclaré avoir plaidé en faveur de ce programme de financement en faveur de Vulcan et ReElement dans le cadre des efforts de l’administration visant à mettre en place des chaînes d’approvisionnement nationales pour les matériaux et les technologies jugés essentiels à la sécurité nationale des États-Unis, ajoutant que l’administration continuait de soutenir ReElement.

« Les petites start-ups comme ReElement et Vulcan représentent l’avenir de la résilience des chaînes d’approvisionnement et de la réindustrialisation des États-Unis », a déclaré M. Navarro en réponse à des questions concernant le prêt. « Leurs technologies innovantes contribueront à contrer le pouvoir de fixation des prix de la Chine et à renforcer la sécurité nationale américaine. »

Le directeur général de ReElement, Mark Jensen, avait déclaré à Reuters en juin que son entreprise avait décidé qu’elle n’avait pas besoin du prêt gouvernemental et qu’elle s’appuierait sur des investissements privés pour se développer. M. Jensen avait expliqué que l’entreprise préférait éviter de s’endetter et d’assumer les coûts qui y sont associés.

« Inscrire une dette au bilan alourdit ce dernier », a déclaré M. Jensen à Reuters lors d’une visite le 16 juin à l’installation pilote de ReElement à Noblesville, dans l’Indiana. S’appuyer plutôt sur des prises de participation, a-t-il ajouté, permettrait à l’entreprise de réduire ses coûts et de mieux « rivaliser à armes égales avec la Chine ».

M. Jensen a déclaré dans un communiqué complémentaire adressé à Reuters le 29 juin que l’entreprise continuait d’étudier différentes options avec le gouvernement. « La structure a été modifiée d’un commun accord et nous poursuivons le processus », a-t-il précisé.

M. Jensen n’a pas souhaité préciser si l’entreprise cherchait toujours à obtenir un prêt du gouvernement ou un autre type de financement, et il n’a pas répondu aux questions concernant les exigences de diligence raisonnable liées au prêt conditionnel initial.

Vulcan a indiqué que son prêt du Pentagone restait d’actualité. Cela a été confirmé par les responsables de l’administration interrogés par Reuters. ReElement n’a pas communiqué publiquement d’estimation des coûts de rénovation d’un bâtiment situé à Marion, dans l’Indiana, qui devrait accueillir son installation commerciale prévue. La perte du prêt du Pentagone pourrait alourdir les coûts d’emprunt de l’entreprise, Washington accordant généralement des prêts à des taux plus avantageux que les prêteurs privés. Plus tôt cette année, Transition Equity Partners a investi 200 millions de dollars dans ReElement et la société japonaise Mitsubishi Materials 5711.T a accepté d’acquérir une participation non divulguée dans la start-up. Aucune de ces deux entreprises n’a répondu aux demandes de commentaires.

En réponse aux questions de Reuters adressées au service de presse au sujet du financement de ReElement, un responsable de la Maison Blanche n’a pas commenté l’état d’avancement du prêt de 80 millions de dollars, mais a déclaré: « L’administration Trump continue d’étudier différentes structures d’accord avec ReElement afin de contribuer à renforcer les chaînes d’approvisionnement américaines. »

Le ministère de la Défense a également refusé de commenter le dossier de prêt de ReElement. Selon les plans annoncés l’année dernière par Vulcan et ReElement, les deux entreprises devaient travailler en étroite collaboration, ReElement se chargeant du traitement des terres rares dont Vulcan a besoin pour produire 10 000 tonnes métriques par an d’aimants destinés au Pentagone. « Ce que nous essayons de faire, c’est de veiller à créer un écosystème complet ici, aux États-Unis », avait déclaré à Reuters en novembre dernier John Maslin, directeur général de Vulcan, lors de l’annonce du financement.

Ce montage financier de 700 millions de dollars a suscité la méfiance des législateurs démocrates, qui se sont demandé si les liens entre Vulcan Elements et Donald Trump Jr. avaient influencé la sélection des entreprises bénéficiaires d’une aide fédérale et ont cherché à savoir si les procédures d’examen appropriées avaient été respectées. Reuters n’a pas pu établir si Donald Trump Jr. avait joué un rôle quelconque dans l’obtention de ce financement.

Vulcan a refusé de commenter l’enquête du Congrès et Donald Trump Jr. n’a pas répondu aux questions à ce sujet.