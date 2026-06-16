Selon des sources, ADNOC a vendu au moins 30 millions de barils de brut pour stimuler l'offre

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* Les lots Das, Upper Zakum et Umm Lulu ont été vendus pour un chargement prévu entre juin et août

* Les raffineurs indiens achètent 6 millions de barils

* Parmi les autres acheteurs figurent Unipec, Eneos, SK Energy et GS Energy

L'Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) a vendu au moins 30 millions de barils de brut au comptant à des raffineurs et des sociétés de négoce asiatiques depuis le début du mois et en a proposé davantage cette semaine, selon des sources du secteur, stimulant ainsi les exportations pendant le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran .

Le producteur des Émirats arabes unis a vendu des cargaisons de brut Das, Upper Zakum et Umm Lulu à des raffineurs en Inde, en Chine, en Corée du Sud et au Japon, ainsi qu’à des sociétés de négoce internationales. Certaines ont été vendues à des prix stables ou avec de légères primes par rapport aux indices de référence de Dubaï pour des chargements prévus entre juin et août, ont indiqué les sources.

Ces trois qualités de brut sont produites à partir de gisements situés dans le Golfe et doivent être acheminées par le détroit d’Ormuz.

Ces ventes ont été réalisées au cours des deux dernières semaines, avant la signature d'un accord préliminaire entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin à leur conflit.

ACHETEURS ASIATIQUES

Les raffineurs publics indiens Indian Oil Corp IOC.NS et Bharat Petroleum Corp BPCL.NS ont acheté au total 6 millions de barils de pétrole d'Abu Dhabi depuis le début du mois, ont indiqué les sources.

Les cargaisons ont été vendues à parité ou avec une prime de 1 à 2 dollars le baril par rapport aux prix de Dubaï, sur une base «coût et livraison», via des transferts par navire à Fujairah, ont-elles ajouté.

Les ventes d'ADNOC comprenaient également 3 millions de barils de brut Das au plus grand raffineur japonais, Eneos, et 1 million de barils à la société sud-coréenne GS Energy.

Pour Upper Zakum, la société chinoise Unipec, la branche commerciale du géant public Sinopec, a acheté entre 6 et 8 millions de barils, tandis que Vitol a pris 4 millions de barils et Rongsheng Petrochemical 2 millions de barils, ont indiqué les sources.

Le plus grand raffineur sud-coréen, SK Energy, a acheté 7 millions de barils de brut d’Umm Lulu, ont-ils ajouté. Certaines cargaisons ont été vendues avec une prime, ont déclaré deux des négociants. Les entreprises ne commentent généralement pas leurs ventes commerciales.

ADNOC a proposé ces cargaisons sur une base FOB (franco à bord) depuis ses installations de stockage à Fujairah, ou depuis les terminaux de Zirku ou de Das Island, ainsi que par transferts de navire à navire au large des Émirats arabes unis, d’Oman ou de la Malaisie. Les acheteurs avaient également la possibilité d’opter pour une livraison C&F (coût et fret).

L'ADNOC n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Depuis le début de la guerre avec l'Iran, l'ADNOC a exporté du brut et des produits en désactivant ses transpondeurs afin de réduire le risque d'attaques iraniennes, les cargaisons étant soit transférées de navire à navire, soit acheminées directement vers les acheteurs.