(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Robinhood, Dave & Buster's Entertainment, Mobileye Global, Yum Brands, secteur des semi-conducteurs, précisions sur SpaceX, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère hausse pour le Dow Jones .DJI (+0,16%), le Standard & Poor's 500 .SPX (+0,10%) et le Nasdaq .IXIC (+0,24%):

* SPACEX SPCX.O . L'action de la société d'Elon Musk bondit de plus de 10% mardi avant l'ouverture du marché, ce qui pourrait lui permettre de ravir à AMAZON AMZN.O la cinquième place des entreprises les mieux valorisées en Bourse au monde. SpaceX avait déjà pris plus de 19% lundi en séance dans la foulée de son introduction en Bourse (IPO) et pourrait afficher à l'ouverture mardi une capitalisation boursière de près de 2.800 milliards de dollars, contre 2.660 milliards de dollars pour Amazon.

Par ailleurs, SpaceX a annoncé mardi son intention d'acquérir Anysphere, l'éditeur de logiciels à l'origine du célèbre agent de codage IA Cursor, pour 60 milliards de dollars, dans le but de renforcer sa présence sur le marché de l'IA d'entreprise.

* NVIDIA NVDA.O a annoncé lundi son intention de lever 25 milliards de dollars via une émission obligataire aux Etats-Unis, faisant ainsi appel à ce marché pour accroître sa liquidité pour la première fois depuis 2021.

* QUALCOMM QCOM.O est en discussions pour acquérir la start-up spécialisée dans les puces d'IA Tenstorrent pour un montant compris entre 8 et 10 milliards de dollars, a rapporté lundi The Information, citant une source proche du dossier. Le titre Qualcomm bondit de 6,1% en avant-Bourse.

* APPLE AAPL.O - L'autorité italienne de la concurrence a annoncé mardi avoir ouvert une enquête sur Apple concernant le respect des obligations d'interopérabilité dans ses services "cloud", en vertu de la loi européenne sur les marchés numériques, le Digital Markets Act.

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - En avant-Bourse MICRON TECHNOLOGY MU.O avance de 3,5%, DIGITAL WDC.O et SEAGATE TECHNOLOGY STX.O respectivement de 9,1% et de 7,7% alors que le secteur technologique a particulièrement été recherché lundi.

* ROBINHOOD HOOD.O progresse de 2,1% en avant-Bourse après que la plateforme de trading a annoncé son intention de supprimer 10% de ses effectifs, soit environ 290 postes, dans le cadre d'une restructuration destinée à améliorer l'efficacité en aplatissant les niveaux hiérarchiques.

* YUM BRANDS YUM.N a annoncé mardi son intention de céder sa chaîne Pizza Hut pour 2,7 milliards de dollars, alors que cette unité peine à suivre le rythme de ses concurrents sur un marché de la restauration rapide de plus en plus concurrentiel et dans un contexte de prudence des consommateurs en matière de dépenses.

* MOBILEYE GLOBAL MBLY.O prend 7% en avant-Bourse après avoir annoncé mardi son intention de lancer son propre service de robotaxis aux Etats-Unis l'année prochaine, ce qui place le fournisseur de technologies de conduite autonome en concurrence directe avec certains de ses clients.

* GENERAL MOTORS GM.N discute avec LOCKHEED MARTIN LMT.N pour fournir à ce dernier des composants d'armement qu'il produirait, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources.

* DELTA AIR LINES DAL.N - L'administration du président Donald Trump a déclaré lundi avoir clos une enquête au sein de la compagnie aérienne, sans demander de sanctions, sur la panne liée au logiciel de CROWDSTRIKE CRWD.O , survenue en juillet 2024. Cette panne avait perturbé les projets de voyage de 1,3 million de clients et coûté 500 millions de dollars au transporteur.

* DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT PLAY.O chute de 16% en avant-Bourse, la société de divertissement étant passé en dessous des attentes des analystes sur le bénéfice et le chiffre d'affaires du premier trimestre.

* MONDELEZ INTERNATIONAL MDLZ.O - Le fabricant de chocolat a nommé lundi l'ancien cadre de Kellogg, Amit Banati, au poste de directeur financier, à compter du 1er juillet.

* NEWMONT NEM.N a annoncé lundi plusieurs nominations, dont celle de Brian Tabolt comme directeur financier et celle de Mark Rodgers au poste de directeur des opérations, dans le cadre d'une refonte de sa direction générale.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin et Benoit Van Overstraeten )

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