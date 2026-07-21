Selon des documents judiciaires, Novo Nordisk poursuit Eli Lilly en justice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Novo Nordisk NOVOb.CO a intenté mardi une action en justice contre Eli Lilly LLY.N devant un tribunal fédéral du New Jersey, selon les dossiers judiciaires.
Une copie de la plainte n'était pas immédiatement disponible.
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