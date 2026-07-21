information fournie par Reuters • 21/07/2026 à 13:35

Selon des documents judiciaires, Novo Nordisk poursuit Eli Lilly en justice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Novo Nordisk NOVOb.CO a intenté mardi une action en justice contre Eli Lilly LLY.N devant un tribunal fédéral du New Jersey, selon les dossiers judiciaires.

Une copie de la plainte n'était pas immédiatement disponible.