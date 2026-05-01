Selon des documents judiciaires, le négociant Mercuria poursuit le Baltic Exchange pour des pertes de fret liées au détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Saul

Le négociant en matières premières Mercuria poursuit le Baltic Exchange, premier fournisseur mondial d'indices de référence pour le transport maritime, pour des pertes qui, selon lui, auraient été causées par des données sur les prix des pétroliers ne tenant pas compte de la fermeture effective du détroit d'Ormuz, comme le montre un document judiciaire.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran , qui a débuté le 28 février, a laissé des centaines de navires et 20 000 marins bloqués dans le golfe, incapables de franchir ces goulets d'étranglement vitaux, seuls quelques navires étant prêts à effectuer ces traversées quotidiennement.

Dans un document judiciaire daté du 30 avril et déposé auprès de la Haute Cour d'Angleterre, Mercuria, dont le siège est en Suisse et qui figure parmi les principaux négociants mondiaux en énergie et en matières premières, a déclaré que le Baltic Exchange continuait de publier son indice de référence pour les pétroliers, connu sous le nom de TD3C, malgré la fermeture effective du détroit.

L'itinéraire du TD3C est basé sur les voyages entre le golfe et la Chine.

"Il en résulte une volatilité extrême et persistante des prix du TD3C, qui ne reflète plus de manière précise ni fiable le marché sous-jacent qu’il est censé mesurer", a déclaré Mercuria. En conséquence, cela a faussé et perturbé les marchés des dérivés maritimes et de fret qui s’appuient sur cet indice.

Les contrats à terme sur le fret permettent aux investisseurs de prendre des positions sur les taux de fret à une date future.

Mercuria, qui est abonnée au Baltic Exchange, a déclaré que la bourse avait "manqué à ses obligations contractuelles et/ou légales susmentionnées", en partie en omettant de suspendre l'indice de référence.

En conséquence, cela a causé à Mercuria et à ses filiales des pertes sur des contrats de fret physiques et des contrats dérivés de fret réglés indexés sur le TD3C.

Bien que ces pertes n'aient pas encore été quantifiées, elles sont "actuellement estimées à plusieurs centaines de millions de dollars américains", indique la plainte.

Mercuria a refusé de commenter vendredi.

Le Baltic Exchange, dont le siège est à Londres et qui appartient à la SGX de Singapour, produit des taux de référence et des indices quotidiens utilisés dans le monde entier pour négocier et régler des contrats de fret, a refusé de commenter.

Un membre du Baltic Exchange et utilisateur actif de la route TD3C, qui a souhaité rester anonyme en raison du caractère sensible de la question, a déclaré que selon son évaluation, la bourse avait agi dans le respect de ses directives et réglementations en matière de référence et avait informé le marché de la manière dont les routes du golfe du Moyen-Orient seraient évaluées pendant le conflit.

Le Baltic a lancé des consultations de marché depuis le début de la guerre et a également proposé une route de secours pour servir de référence alternative.