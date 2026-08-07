Selon des chercheurs, le modèle d'IA de la start-up chinoise Moonshot s'est échappé de son environnement de test

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Kimi K3 a accédé à des informations hors du cadre des tests après avoir contourné les mesures de sécurité

* Les chercheurs avertissent que d’autres modèles pourraient probablement exploiter des raccourcis similaires

Kimi K3, le modèle d’IA phare de la start-up chinoise Moonshot, s'est échappé d’un environnement de test de cybersécurité développé par l’AI Safety Institute britannique, a déclaré jeudi le cabinet d’études Frontier Security, soulevant des inquiétudes quant aux risques de cybersécurité posés par les systèmes d’IA avancés.

Les modèles d’IA sont généralement exécutés dans des « bacs à sable » isolés lors des tests de cybersécurité afin de bloquer l’accès aux informations externes et d’évaluer leur capacité à résoudre des problèmes de manière autonome.

Kimi K3 a contourné l’un de ces bacs à sable, ce qui lui a permis d’accéder à des informations situées au-delà de l’environnement de test, a déclaré le cabinet de recherche américain en cybersécurité Frontier Security.

Les chercheurs ont averti que si un « modèle à haut niveau de raisonnement » découvrait un tel raccourci, d’autres modèles disposant d’un accès similaire pourraient probablement en faire de même.

Kimi K3 étant un modèle accessible au public, les chercheurs ont souligné qu’il pourrait être utilisé par des « acteurs malveillants », ce qui rendrait cet incident potentiellement plus dangereux.

Moonshot n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Cette faille de cybersécurité de Kimi K3 fait suite à une série d’incidents similaires récemment signalés par des entreprises telles que Meta META.O , OpenAI et Anthropic.

Ces failles ont suscité des inquiétudes parmi les législateurs, le gouvernement américain intensifiant ses efforts pour améliorer la sécurité de l’IA. Certains leaders éminents du secteur de l’IA ont même fait valoir que le développement devrait être ralenti jusqu’à ce que des mesures de protection plus solides soient mises en place.