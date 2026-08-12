Selon Definium, un comprimé à base de LSD réduit l'anxiété dans le cadre d'une étude de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour sur l'évolution du cours de l'action, ajout des commentaires d'un analyste aux paragraphes 5 et 6, précisions au paragraphe 14) par Kamal Choudhury

Le comprimé expérimental à base de LSD

DFTX.O de Definium Therapeutics a dépassé les attentes des investisseurs en réduisant considérablement les symptômes d’anxiété lors d’une étude de phase avancée, atteignant ainsi l’objectif principal de l’essai, a annoncé mercredi la société.

Cet essai, mené auprès de 214 patients, a évalué une dose unique de 100 microgrammes de DT120, un comprimé à dissolution rapide de lysergide (nom chimique du LSD), chez des adultes souffrant de trouble anxieux généralisé (TAG) et présentant des symptômes depuis 24 ans en moyenne.

Les patients sous traitement ont enregistré une baisse de 11,6 points sur une échelle standard d’évaluation de l’anxiété à la semaine 12, contre une baisse de 6,2 points pour ceux sous placebo.

La différence de 5,4 points par rapport au placebo était statistiquement significative et cliniquement pertinente, a indiqué la société.

Brian Abrahams, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré que ces données dépassaient les attentes de Wall Street ainsi que l’efficacité observée avec d’autres traitements de cette maladie, tandis que les analystes de Jefferies les ont qualifiées de “l’un des bénéfices les plus marqués” jamais observés par rapport au placebo dans le TAG.

M. Abrahams a ajouté que ces données consolidaient la position de Definium en tant que “leader dans le domaine émergent et transformateur de la santé mentale psychédélique”.

Les effets bénéfiques sont apparus dès le deuxième jour suivant l’administration et se sont maintenus tout au long de l’étude de 12 semaines.

Ce médicament appartient à une classe de composés appelés “médicaments psychédéliques”.

L'enthousiasme réglementaire et l’enthousiasme des investisseurs pour les psychédéliques ont contribué à faire plus que tripler le cours de l’action Definium depuis le début de l’année. Le titre a progressé de plus de 6% lors des échanges matinaux.

Le TAG, caractérisé par une inquiétude persistante et excessive pouvant perturber la vie quotidienne, touche environ 26 millions d’adultes américains et est généralement traité par des antidépresseurs, des anxiolytiques et une psychothérapie.

Aucun nouveau médicament n’a été approuvé pour cette affection depuis près de deux décennies.

Contrairement à la plupart des médicaments contre l’anxiété, qui sont généralement pris de manière régulière, le DT120 est conçu pour être administré en une seule dose lors d’une séance de dosage supervisée.

La plupart des effets indésirables étaient légers à modérés, sans augmentation des pensées suicidaires.

Cet essai marque le deuxième succès de Definium en phase avancée pour le DT120; les résultats d’une deuxième étude sur le TAG sont attendus en septembre, ouvrant la voie à un éventuel dépôt de dossier réglementaire pour le traitement concomitant du TAG et du trouble dépressif majeur.