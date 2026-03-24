Selon CNBC, OpenAI considère la dépendance de Microsoft comme un risque dans un document destiné aux investisseurs en vue de son introduction en bourse

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OpenAI a déclaré que ses liens étroits avec Microsoft MSFT.O pourraient constituer un risque potentiel pour ses activités, expliquant aux investisseurs que l'éditeur de logiciels est responsable "d'une partie substantielle de notre financement et de notre calcul", a rapporté CNBC lundi, citant un document qui ressemble à un prospectus d'introduction en bourse.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.