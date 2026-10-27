Selon Citadel, la guerre des prix dans le secteur de l'IA pourrait profiter aux hyperscalers

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LA GUERRE DES PRIX DANS LE DOMAINE DE L'IA POURRAIT ÊTRE UNE AUBENNE POUR LES HYPERSCALERS, SELON CITADEL

La chute des prix des jetons d’IA et la domination croissante des modèles à poids ouvert sont en train de redéfinir l’économie de l’IA, favorisant les fournisseurs d’infrastructures informatiques rares tout en soulevant des questions quant à la rentabilité à long terme des développeurs d’IA de pointe, selon Citadel Securities.

L’analyse de la société se concentre sur les jetons, unités de données de base traitées par les modèles d’IA, et considère les hyperscalers comme les bénéficiaires potentiellement les plus durables de la prochaine phase d’adoption de l’IA, car ils contrôlent l’infrastructure sous-jacente à la demande d’inférence.

Les prix des jetons pondérés en fonction de la consommation ont chuté d’environ 50 % au cours des six derniers mois, tandis que les prix moyens des jetons des modèles de pointe ont baissé de 62 %, a indiqué Frank Flight, responsable de la stratégie macroéconomique, dans une note.

Dans le même temps, les volumes de jetons ont été multipliés par cinq environ, ce qui indique que la demande d’inférence IA s’accélère à mesure que les coûts baissent.

“Les modèles pondérés en fonction de l’ouverture pourraient exercer une pression sur les marges des modèles de pointe au fil du temps”, a écrit M. Flight, ajoutant que les modèles moins chers deviennent “suffisamment performants” pour un éventail croissant de tâches d’entreprise.

La société a également mis en avant les données de Ramp, qui montrent une faible croissance des dépenses globales des entreprises en matière d’IA en août et septembre malgré une utilisation en hausse, ce qui suggère que la baisse des prix compense l’augmentation des volumes.

Parallèlement, la demande en puissance de calcul reste solide, les tarifs de location des processeurs graphiques B200 de Nvidia NVDA.O ayant augmenté de 27,5 % au cours des six derniers mois.

Citadel Securities a comparé les laboratoires d’IA de pointe à des compagnies aériennes et les hyperscalers à des aéroports, estimant que ces derniers pourraient être les principaux bénéficiaires à long terme de la demande croissante en matière d’inférence, en raison de la diversification de leurs activités, de la solidité de leurs bilans et de leur contrôle sur des capacités de calcul rares à l’échelle mondiale.

(Akriti Shah)

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