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Selon certaines sources, Waystar, une société spécialisée dans les logiciels de santé, étudierait différentes options, dont celle d'une vente
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 17:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(ajoute: "Barclays conseille également Waystar" au paragraphe 2; "valeur de marché après la hausse du cours de l'action" au paragraphe 5)

* Waystar aurait fait appel à Evercore pour le conseiller dans le cadre d'un éventuel processus de cession, selon certaines sources

* Le processus de cession potentiel en est à ses débuts et pourrait ne pas aboutir, précisent des sources

* EQT reste le principal actionnaire avec une participation de 13 %, selon les données de LSEG

par Isla Binnie, Sabrina Valle et Milana Vinn

Le fournisseur de logiciels Waystar WAY.O , dont les produits sont utilisés par les hôpitaux et les médecins pour gérer les paiements, explore différentes options, notamment une vente potentielle qui pourrait le ramener dans le giron du privé deux ans après son introduction en bourse à New York, ont déclaré sept sources proches du dossier.

La société, implantée à Lehi (Utah) et à Louisville (Kentucky), a fait appel à la banque d’investissement Evercore

EVR.N pour la conseiller dans le cadre de ce processus, qui en est actuellement à un stade précoce, ont indiqué deux de ces sources, s’exprimant sous couvert d’anonymat afin de pouvoir évoquer des informations confidentielles. Barclays conseille également Waystar dans le cadre de ce processus, a ajouté une autre source proche du dossier. Ces projets pourraient toutefois évoluer et la cession pourrait ne pas se concrétiser, ont-elles précisé.

Waystar et Barclays ont refusé de commenter. Evercore n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'action Waystar a progressé de plus de 8% après la publication de l'article de Reuters.

Cela a permis de compenser en partie une chute qui avait fait perdre près d'un quart de sa valeur boursière depuis le début de l'année jusqu'à lundi, dans un contexte de vente massive dans le secteur des logiciels. Après la hausse de mardi, la société vaut environ 5,2 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters.

Un processus d’enchères pourrait permettre d’évaluer si l’appétit des investisseurs pour les entreprises de logiciels est en train de revenir.

Waystar a cherché à se positionner comme une entreprise de logiciels de santé, vendant des technologies permettant d’automatiser et de gérer les tâches administratives, plutôt que comme une entreprise de services de santé qui s’appuie davantage sur le personnel pour effectuer ces tâches. Cette stratégie visait à obtenir les valorisations plus élevées généralement accordées aux entreprises technologiques.

Les investisseurs ont d’abord adhéré à ce projet, contribuant à faire grimper le cours de l’action de 20 dollars à un pic de 45 dollars atteint en 2025, mais le titre a ensuite subi des pressions, les investisseurs craignant que les progrès de l’intelligence artificielle ne perturbent les entreprises de logiciels, ont indiqué les analystes de Morgan Stanley dans un rapport publié en juillet.

Waystar est née en 2017 de la fusion entre Zirmed et Navicure, deux sociétés spécialisées dans la gestion des revenus dans le secteur de la santé. Ses principaux bailleurs de fonds, la société de rachat EQT EQTAB.ST , l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (CPPIB) et la société d’investissement alternatif Bain Capital, l’ont introduite en bourse en 2024.

EQT reste le principal actionnaire de la société avec une participation de 13%, suivi par l’OIRPC avec 10% et BlackRock Institutional Trust Company BLK.N avec 8%, selon les données de LSEG.

EQT n’a pas souhaité faire de commentaire. L’OIRPC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. BlackRock n’a pas souhaité faire de commentaire.

Fusions / Acquisitions

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469,600 GBX LSE -1,86%
BLACKROCK
1 056,040 USD NYSE -0,92%
EQT
26,760 EUR Tradegate -1,04%
EVERCORE-A
270,645 USD NYSE -1,63%
WAYSTAR HOLDING
26,8700 USD NASDAQ +7,91%
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