Selon certaines sources, un promoteur immobilier soutenu par l'Arabie saoudite est à la recherche d'investisseurs pour un stade de la Coupe du monde

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* JPMorgan serait chargé du processus de levée de fonds, ont indiqué des sources à Reuters

* ROSHN pourrait recourir à une structure de cession-bail, ont indiqué des sources à Reuters

* L'Arabie saoudite se tourne vers les investisseurs privés face à la crise budgétaire

par Hadeel Al Sayegh et Federico Maccioni

Le groupe saoudien ROSHN recherche des investisseurs pour son stade Aramco, l'un des sites de la Coupe du monde de la FIFA 2034, ont indiqué trois sources à Reuters, alors que ce promoteur immobilier soutenu par l'État cherche à dégager des capitaux pour mener à bien des projets s'inscrivant dans la stratégie de transformation économique du royaume.

Alors que le gouvernement saoudien s'efforce de combler un déficit budgétaire qui ne cesse de se creuser, les entités publiques font de plus en plus appel à des capitaux extérieurs pour aider à financer les projets dans les domaines de la logistique, du tourisme et du sport, destinés à réduire la dépendance de l'économie vis-à-vis des recettes pétrolières et gazières.

ROSHN, qui appartient au fonds souverain PIF (1 200 milliards de dollars), a mandaté JPMorgan JPM.N pour mener à bien le processus de levée de fonds, ont indiqué deux de ces sources, qui ont souhaité rester anonymes car cette information n'est pas publique.

Une troisième source a indiqué que le PIF et ROSHN avaient sondé l'intérêt des investisseurs privés pour ce stade.

Aramco et JPMorgan ont refusé de commenter, tandis que ROSHN et le PIF n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

LA TRANSACTION CONCERNANT LE STADE SUIVRAIT LA STRUCTURE DES TRANSACTIONS SUR LES PIPELINES

Le stade Aramco devrait être achevé d'ici la fin de l'année et accueillir son premier match en janvier.

Saudi Aramco 2222.SE , le géant pétrolier d'État, exploite le stade dans le cadre d'une concession de 25 ans, ROSHN étant le propriétaire et le promoteur du projet.

La transaction envisagée par ROSHN devrait suivre une structure de cession-bail, ont indiqué les sources.

Des opérations similaires de levée de fonds pour des infrastructures, utilisées par Aramco pour ses actifs de pipelines de pétrole et de gaz, ont attiré des investisseurs , notamment EIG Global Energy Partners et Global Infrastructure Partners, qui font partie de BlackRock BLK.N .

Dans le cadre de ce modèle, ROSHN créerait une entité chargée de gérer le bail, qu'elle détiendrait en copropriété avec les investisseurs, lesquels apporteraient les fonds dès le départ.

Cette opération permettrait d'injecter des fonds frais provenant des investisseurs dans le projet, tout en libérant des capitaux que ROSHN pourrait ainsi réinvestir ailleurs. Les investisseurs, quant à eux, bénéficieraient d'un flux de revenus à long terme sous la forme d'une part des redevances versées par Aramco.

L'ARABIE SAOUDITE PEINE À MENER À BIEN SES PROJETS PHARES

Dans le cadre du plan de réforme économique "Vision 2030", le PIF a investi massivement dans le sport, notamment dans la Formule E, la boxe, le tennis, l'e-sport ainsi que le football.

La Coupe du monde 2034 est un événement phare pour le royaume et une priorité absolue de son plan de transformation économique.

Riyad s'emploie à construire ou à rénover 15 stades dans cinq villes en vue du tournoi, dont le stade Aramco de 47 000 places situé dans la ville d'Al-Khobar, à l'est du pays, ainsi que 132 centres d'entraînement.

La compétition de 2034 marquera la première fois qu'un seul pays accueillera le format élargi à 48 équipes, ce qui, selon le ministre saoudien des Sports, le prince Abdulaziz bin Turki AlFaisal, a posé cette semaine des défis uniques .

Mais les dépenses excessives et les cours mondiaux du pétrole inférieurs aux prévisions, qui ont pesé sur les recettes de l'État, ont mis l'Arabie saoudite en difficulté pour mener à bien certains de ses projets phares .

Trojena, par exemple, une station de montagne emblématique faisant partie de la mégapole désertique NEOM, devait initialement accueillir les Jeux asiatiques d'hiver de 2029, mais a connu des retards .

Riyad espère désormais que des investisseurs privés pourront intervenir et contribuer à combler une partie du déficit, et un accord concernant le stade Aramco ne serait pas la première transaction portant sur des actifs sportifs détenus par l'Arabie saoudite.

Kingdom Holding Company 4280.SE a signé en avril un accord visant à acquérir une participation de 70 % dans le club de football de la Saudi Pro League Al Hilal auprès du PIF. Un investisseur américain a racheté l'année dernière le club de moindre envergure Al Kholood dans le cadre d'une vaste campagne de privatisation.

Reuters a rapporté en mai que le PIF était en pourparlers avec des investisseurs en vue qu'ils acquièrent une participation minoritaire dans Newcastle United, dans le cadre de ses projets de levée de fonds pour le stade du club.