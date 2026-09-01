Selon certaines sources, trois raffineries de l'est du Texas ont maintenu leur alimentation électrique alors que la tempête passait à proximité

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Trois grandes raffineries de l'est du Texas ont maintenu leur alimentation électrique et ont poursuivi leurs activités mardi alors que la tempête tropicale Edouard passait à proximité, ont indiqué des sources proches des opérations dans ces raffineries.

Au moins 8.000 clients ont été privés d'électricité peu après que la tempête Edouard a touché terre juste à l'est de Port Arthur, au Texas, où sont implantées les raffineries Valero

VLO.N et Motiva, selon le site web d'Entergy. Les deux sites fonctionnaient comme prévu à pleine puissance, ont indiqué des sources au sein des raffineries.

La raffinerie d’Exxon située à proximité, à Beaumont, maintenait également sa production prévue grâce à une alimentation électrique interne et externe à pleine capacité, ont indiqué des sources au sein de cette usine.