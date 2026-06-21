Selon certaines sources, TotalEnergies prévoit de redémarrer sa raffinerie du Texas dans sept jours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

TotalEnergies TTEF.PA prévoit d’achever la remise en service complète de sa raffinerie de Port Arthur, au Texas, d’une capacité de 238.000 barils par jour, d’ici sept jours, ont indiqué dimanche des sources proches de l’exploitation de l’usine.

La raffinerie de Port Arthur a été mise à l'arrêt lorsqu'un coup de foudre a provoqué une coupure d'électricité dans l'ensemble de l'installation, ont précisé ces sources. L'entreprise a déposé un avis auprès de la Commission texane de la qualité environnementale concernant cette coupure d'électricité.