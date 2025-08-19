Selon certaines sources, Toms Capital souhaite rencontrer CSX après l'acquisition de sa participation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La spéculation sur d'autres fusions ferroviaires s'intensifie après l'accord avec Union Pacific

CSX se dit ouvert à tous les moyens de faire monter le cours de l'action

Ancora fait pression sur CSX pour qu'elle fusionne ou qu'elle se batte contre le conseil d'administration

Le secrétaire d'État au commerce soutient l'efficacité des transports ferroviaires par la consolidation

Le fonds spéculatif Toms Capital Investment Management a demandé à rencontrer le conseil d'administration de CSX CSX.O après avoir récemment acquis une participation dans l'opérateur ferroviaire américain , selon des personnes familières avec le sujet, ce qui relance l'hypothèse d'une éventuelle fusion.

Dirigée par Benjamin Pass, Toms Capital a investi dans les chemins de fer au cours du deuxième trimestre, alors qu'Union Pacific UNP.N mettait au point les derniers détails de son acquisition de Norfolk Southern NSC.N pour 71,5 milliards de dollars, annoncée le mois dernier .

Depuis la nouvelle de cette transaction, qui serait le plus grand rachat jamais réalisé dans le secteur ferroviaire américain, les spéculations se sont multipliées sur le fait que d'autres grandes fusions allaient probablement suivre, d'autant plus que l 'administration Trump assouplit les préoccupations concurrence .

CSX a déclaré qu'elle était ouverte à tous les moyens d'augmenter le prix de l'action pour les actionnaires.

"Nous l'avons déjà dit et nous le répétons: CSX se réjouit de toutes les occasions qui s'offrent à nous d'accroître la valeur pour nos actionnaires. CSX apprécie la contribution de ses actionnaires et s'engage régulièrement avec eux dans la réalisation de ses objectifs de création de valeur par le biais d'une croissance rentable et d'un service à la clientèle de premier plan", a déclaré un porte-parole de la société.

Toms Capital détenait 5,6 millions d'actions ordinaires de CSX au 30 juin, selon une nouvelle déclaration.

Contrairement à certains investisseurs activistes, le fonds spéculatif préfère rester à l'arrière-plan et encourager les changements loin des feux de la rampe, plutôt que de lancer des campagnes publiques et bruyantes.

Le cofondateur Pass a toutefois fait pression pour obtenir des fusions dans des entreprises telles que U.S. Steel et le fabricant de Band-Aid et de Tylenol, Kenvue

Un représentant de Toms Capital s'est refusé à tout commentaire.

Mardi également, Ancora Holdings , un autre fonds activiste, a exhorté CSX à annoncer son intention de procéder à une fusion, sous peine de devoir affronter le conseil d'administration de l'entreprise, selon une lettre envoyée aux membres indépendants du conseil d'administration de CSX et consultée par Reuters .

Ancora, qui a obtenu l' année dernière des sièges au conseil d'administration de Norfolk Southern lors d'une lutte acharnée par procuration, s'en est également pris au directeur général de CSX, Joe Hinrichs, lui reprochant des "rendements anémiques pour les actionnaires", une mauvaise sélection du personnel et des "performances opérationnelles désastreuses"

"Les actionnaires ne peuvent pas se permettre d'autres faux pas alors que CSX rattrape son retard dans la course à la consolidation des chemins de fer", indique la lettre.

Ancora a également établi une position dans CSX au cours du deuxième trimestre et a envisagé d'autres achats, a déclaré une personne connaissant les habitudes de transactions de la société.

Un porte-parole d'Ancora s'est refusé à tout commentaire.

CSX n'est pas étranger aux investisseurs activistes et a déjà travaillé avec l'investisseur Mantle Ridge , dont le fondateur, Paul Hilal, siège maintenant au conseil d'administration de CSX.

CSX, dont la valeur marchande s'élève à 68 milliards de dollars, a vu son action gagner environ 1,5 % mardi et a augmenté de 13,5 % cette année.

LE GOUVERNEMENT SOUTIENT LA CONSOLIDATION

CSX est actuellement le plus grand chemin de fer de l'est des États-Unis, exploitant plus de 20 000 miles (32 200 km) de voies dans 26 États américains, plus Washington D.C. et deux provinces canadiennes.

Les investisseurs ont déclaré que CSX devait maintenant trouver son propre partenaire, ce qui soulève la possibilité de discussions avec d'autres compagnies ferroviaires, y compris BNSF , son homologue de la côte ouest. Détenue par Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett, une fusion des deux sociétés créerait un réseau ferroviaire de 200 milliards de dollars d'un océan à l'autre et marquerait la consolidation la plus importante dans le secteur depuis des décennies.

L'accord avecUnion Pacific, qui évalue Norfolk Southern à 85 milliards de dollars après prise en compte de sa dette, s'il est approuvé par les autorités de régulation ( ), créerait le premier réseau ferroviaire de fret d'une côte à l'autre, avec environ 50 000 miles de voies ferrées à travers 43 États.

Le secrétaire d'État au commerce, Howard Lutnick, a déjà manifesté son soutien à la consolidation en déclarant, lors d'une interview accordée mardi à CNBC, que les transports ferroviaires américains devaient être plus efficaces.

"La question de savoir si cela doit se faire par le biais d'une fusion ou d'une autre manière est laissée à l'appréciation des régulateurs et des superviseurs", a déclaré M. Lutnick. "Mais l'idée de rendre plus efficace le transport à travers le pays est évidemment quelque chose que nous applaudissons. Je ne sais pas comment y parvenir"