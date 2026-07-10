 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon certaines sources, Tencent serait en pourparlers pour devenir le principal actionnaire de la start-up spécialisée dans l'IA Manus
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 07:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles dans les paragraphes 5 à 9) par Fanny Potkin et Kane Wu

La société chinoise de jeux vidéo et d’Internet Tencent 0700.HK est en pourparlers pour devenir le principal actionnaire de Manus, alors que les investisseurs cherchent des alternatives après que Pékin a ordonné à Meta META.O de défaire son acquisition de 2 milliards de dollars de la start-up spécialisée dans l’IA, ont déclaré vendredi deux personnes proches du dossier.

C'est le Financial Times qui a été le premier à faire état de ces négociations plus tôt dans la journée.

Tencent, en collaboration avec les investisseurs initiaux de Manus, notamment ZhenFund et HSG, prévoit de racheter la société à Meta pour un montant d’au moins 2 milliards de dollars, ont indiqué l’une des sources et une troisième personne informée du dossier.

Tencent, Manus, Meta et les deux sociétés d’investissement n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Manus, qui développe des agents d’IA capables d’effectuer des tâches de manière autonome avec un minimum d’intervention humaine, a transféré ses activités de Chine à Singapour l’année dernière.

Meta a annoncé en décembre l’acquisition de Manus dans le but de renforcer ses propres travaux sur l’IA agentique. Cependant, la Chine a lancé en avril une enquête visant à déterminer si cette opération enfreignait les règles en matière d’investissement.

La décision concernant Manus, prise en avril, constituait le dernier cas très médiatisé de blocage ou de contestation par la Chine d’une transaction transfrontalière impliquant une société non enregistrée en Chine, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes entre Pékin et Washington.

Depuis la décision de Pékin, Meta a procédé en interne à une séparation opérationnelle d’avec Manus et a mis fin au partage de données entre les deux entreprises, a rapporté Bloomberg News le mois dernier.

Au début de l’année dernière, Manus avait été saluée par les médias d’État et les commentateurs comme le prochain « DeepSeek » chinois après avoir lancé ce qu’elle présentait comme le premier agent d’IA générale au monde.

Valeurs associées

META PLATFORMS
631,4800 USD NASDAQ +4,70%
TENCENT HLDG
51,370 EUR Tradegate -2,34%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le point trimestriel sur le PEA Profilé avec Amundi
    Le point trimestriel sur le PEA Profilé avec Amundi
    information fournie par BoursoBank 10.07.2026 09:48 

    Dans ce numéro de BoursoFocus, on fait le bilan du deuxième trimestre 2026 concernant le PEA Profilé de BoursoBank. David-Olivier Azoulay, gérant allocataire chez Amundi, revient sur un trimestre exceptionnel, porté par le rebond des marchés actions et la vague ... Lire la suite

  • ( AFP / TOBIAS SCHWARZ )
    Santé : Bayer obtient 3 milliards d'euros pour renforcer ses finances
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.07.2026 09:39 

    Le géant allemand de la pharmacie et de l'agrochimie Bayer a annoncé vendredi avoir obtenu 3 milliards d'euros auprès du gestionnaire d'actifs américain Apollo dans le cadre d'une opération destinée à renforcer un bilan, lesté par un fort endettement et les litiges ... Lire la suite

  • Un hélicoptère survole le 3 juillet 2026 un feu de forêt faisant rage près de La Bisbal de l'Empordà, dans le nord-est de l'Espagne, depuis contrôlé ( AFP / STRINGER )
    Un feu de forêt fait au moins 11 morts près d'Almeria, dans le sud de l'Espagne
    information fournie par AFP 10.07.2026 09:38 

    Un feu de forêt qui s'est déclenché en fin de journée jeudi près d'Almeria, en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, a fait au moins 11 morts, dont certains ont été retrouvés dans leur véhicule et pourraient être des étrangers, un bilan dramatique qui dépasse celui ... Lire la suite

  • Le graphique de l'indice boursier allemand DAX est présenté à la Bourse de Francfort
    L'Europe vue prudente dans un contexte d'incertitude géopolitique
    information fournie par Reuters 10.07.2026 09:36 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues sur de faibles variations vendredi à l'ouverture, après un ‌rebond la veille et alors que l'incertitude plane sur l'avenir du protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran, gravement fragilisé ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
31,06 -2,33%
Pétrole Brent
75,66 -0,32%
CAC 40
8 327,73 +0,01%
SOITEC
101,5 -2,50%
STELLANTIS
4,7315 +1,30%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank