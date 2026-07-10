Selon certaines sources, Tencent serait en pourparlers pour devenir le principal actionnaire de la start-up spécialisée dans l'IA Manus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles dans les paragraphes 5 à 9) par Fanny Potkin et Kane Wu

La société chinoise de jeux vidéo et d’Internet Tencent 0700.HK est en pourparlers pour devenir le principal actionnaire de Manus, alors que les investisseurs cherchent des alternatives après que Pékin a ordonné à Meta META.O de défaire son acquisition de 2 milliards de dollars de la start-up spécialisée dans l’IA, ont déclaré vendredi deux personnes proches du dossier.

C'est le Financial Times qui a été le premier à faire état de ces négociations plus tôt dans la journée.

Tencent, en collaboration avec les investisseurs initiaux de Manus, notamment ZhenFund et HSG, prévoit de racheter la société à Meta pour un montant d’au moins 2 milliards de dollars, ont indiqué l’une des sources et une troisième personne informée du dossier.

Tencent, Manus, Meta et les deux sociétés d’investissement n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Manus, qui développe des agents d’IA capables d’effectuer des tâches de manière autonome avec un minimum d’intervention humaine, a transféré ses activités de Chine à Singapour l’année dernière.

Meta a annoncé en décembre l’acquisition de Manus dans le but de renforcer ses propres travaux sur l’IA agentique. Cependant, la Chine a lancé en avril une enquête visant à déterminer si cette opération enfreignait les règles en matière d’investissement.

La décision concernant Manus, prise en avril, constituait le dernier cas très médiatisé de blocage ou de contestation par la Chine d’une transaction transfrontalière impliquant une société non enregistrée en Chine, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes entre Pékin et Washington.

Depuis la décision de Pékin, Meta a procédé en interne à une séparation opérationnelle d’avec Manus et a mis fin au partage de données entre les deux entreprises, a rapporté Bloomberg News le mois dernier.

Au début de l’année dernière, Manus avait été saluée par les médias d’État et les commentateurs comme le prochain « DeepSeek » chinois après avoir lancé ce qu’elle présentait comme le premier agent d’IA générale au monde.