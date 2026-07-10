Cinq morts aux Philippines, évacuations et écoles fermées à Taïwan, à l'approche du typhon Bavi

Des vagues s’écrasant contre une digue de Keelung, alors que le typhon Bavi approche de Taïwan,le 9 juillet 2026 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Cinq personnes ont été tuées suite à un glissement de terrain aux Philippines et plus d'un millier de personnes ont été évacuées à Taïwan et de nombreuses écoles et bureaux ont fermés face à l'arrivée du plus gros typhon que la région ait connu depuis des décennies.

Le typhon Bavi, qui a déjà frappé plusieurs îles du Pacifique, doit toucher le nord et l'est de Taïwan vendredi et samedi, ainsi que les îles du sud du Japon, avant de s'abattre sur la Chine.

Un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies, aggravées par le passage de la tempête Bavi, a fait au moins cinq morts et six disparus sur l'île de Mindanao, au sud des Philippines, a indiqué la police locale.

A Taïwan, où le typhon n'a pas encore touché terre, les résidents de la ville portuaire de Keelung font des réserves de nourriture, mettent des rubans adhésifs aux fenêtres et empilent des sacs de sable devant les magasins, conformément aux recommandations des autorités.

"On dit que ça va être énorme, bien sûr que ça fait peur, n’est-ce pas?", a déclaré à l’AFP Chang Shih-huo, 76 ans, propriétaire d’une épicerie à Keelung.

"On a fait des réserves de nouilles instantanées, de pain et d’autres produits de ce genre. Dès que le vent et la pluie commenceront vraiment à se renforcer, on devra fermer la boutique".

Après avoir entraîné des destructions sur les îles de Guam et des Mariannes du Nord en tant que super-typhon, Bavi a été rétrogradé au rang de typhon. Il affiche désormais des rafales à 198 km/h, selon l'agence météorologique taïwanaise (CWA).

Des sacs de sable empilés devant un bâtiment en prévision de l’arrivée du typhon Bavi dans la ville de Keelung, à Taïwan, le 10 juillet 2026 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Avec un rayon de vents violents s'étendant sur 380 kilomètres, il s'agit du plus grand typhon à frapper Taïwan depuis 1995, date à laquelle les méthodes de mesure ont changé, selon la CWA.

"Le typhon devrait continuer à s'affaiblir car les conditions environnementales ne lui sont pas favorables", a déclaré Wang Ping-hsiang, prévisionniste à la CWA.

Rester en "alerte maximale"

Le président taïwanais Lai Ching-te a exhorté les habitants des régions susceptibles d'être les plus touchées par Bavi à rester en "alerte maximale".

"Bien que le typhon se soit légèrement affaibli et soit désormais classé comme typhon modéré, son vaste champ de vent pourrait encore apporter des vents violents et de fortes pluies dans diverses régions", a-t-il déclaré sur Facebook.

Plus de 20.000 militaires, ainsi que des engins, du matériel et des véhicules, se tenaient prêts à intervenir en cas d'urgence.

Un mètre de pluie est attendu à Taïwan au passage de Bavi, provoquant des inquiétudes quant au risque d'inondations et de glissements de terrain.

Plus d'un millier de personnes ont été évacuées de leurs domiciles, soit presque tous les habitants du comté oriental de Hualien, où les autorités surveillent deux lacs de barrage dans les montagnes.

Des débris à Guam, après le passage du super-typhon Bavi, le 7 juillet 2026 ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

Le travail et les cours ont été annulés pour la journée de vendredi dans huit comtés et villes du nord et de l'est de Taïwan, dont Taipei, a annoncé le gouvernement.

"Ce que vous voyez en ce moment est le spectacle le plus remarquable que nous ayons vu depuis dix ans", a déclaré Penny Pan, 48 ans, propriétaire d’un restaurant à Keelung, tandis que son mari plaçait des sacs de sable à l’entrée de leur établissement.

"Avant, nous n’utilisions jamais de sacs de sable pour nous préparer aux typhons. Mais cette fois-ci, on prévoit des rafales de force 10, alors les capitaines et les pêcheurs nous ont tous dit qu'il fallait mieux se préparer", a-t-elle expliqué.

Le réchauffement des océans favorise l'intensification des tempêtes tropicales et augmente l'humidité, qui peut se transformer en fortes pluies.

Les océans viennent de connaître leur mois de juin le plus chaud jamais observé, sous l'effet combiné d'El Niño et du dérèglement climatique, selon l'observatoire européen Copernicus Marine.