Selon certaines sources, SpaceX prévoit de lancer des essais de calculs par IA en orbite d'ici la fin de l'année prochaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les réunions avec les investisseurs mettent en avant les accords conclus avec Google et Anthropic dans le domaine du calcul pour l'IA

* La fusée Starship est considérée comme la clé pour réduire les coûts de transport du matériel orbital

* Les premiers tests de calcul IA en orbite utiliseront des systèmes de démonstration pour valider le concept

par Akash Sriram

Les dirigeants de SpaceX affirment que la société vise à lancer les premières démonstrations d'une infrastructure de calcul d'IA en orbite d'ici fin 2027, avant la date de déploiement "dès 2028" mentionnée dans son dossier d'introduction en bourse , selon deux personnes ayant assisté aux présentations destinées aux investisseurs organisées avant l'offre.

Le projet de calcul orbital est au cœur de l'argumentaire de croissance à long terme de SpaceX auprès des investisseurs. La société affirme dans ses documents d'introduction en bourse qu'elle est "la seule entreprise disposant d'une voie commercialement viable pour construire une infrastructure de calcul IA en orbite à grande échelle".

SpaceX a demandé l'autorisation aux autorités de régulation de lancer jusqu'à 1 million de satellites servant de centres de données spatiaux.

Au cours de deux présentations destinées aux investisseurs organisées avant l’introduction en bourse, auxquelles ont participé la présidente Gwynne Shotwell et le directeur financier Bret Johnsen, les dirigeants de SpaceX ont présenté une feuille de route visant à commencer à démontrer les capacités de calcul orbital en 2027, selon ces deux personnes au fait des discussions. Les deux sources étaient présentes à une réunion organisée par Goldman Sachs et l’une d’elles a également assisté à une autre réunion.

Si le dossier d’introduction en bourse indiquait que le déploiement de centres de données orbitaux pourrait débuter dès 2028, il ne faisait pas la distinction entre les missions de démonstration et les déploiements commerciaux.

Gwynne Shotwell et Bret Johnsen, qui ont rencontré de grandes banques d'investissement pour présenter une levée de fonds de 75 milliards de dollars dans le cadre de l'introduction en bourse de la société visant une valorisation de 1 750 milliards de dollars, ont décrit les déploiements initiaux comme des systèmes de démonstration destinés à valider la technologie avant tout déploiement commercial à plus grande échelle, ont indiqué les sources.

L'une d'entre elles a interprété le calendrier figurant dans le dossier d'introduction en bourse comme laissant une marge de manœuvre à la direction en cas de retards potentiels dans le développement de Starship ou la fabrication des satellites.

SpaceX n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant cet événement auquel ont assisté plusieurs investisseurs et gestionnaires de portefeuille. L'action SpaceX devrait commencer à être négociée vendredi sur le Nasdaq sous le symbole SPCX, avec un prix d'introduction en bourse fixé à 135 dollars par action.

LES RETARDS DE STARSHIP CONSTITUENT UN DÉFI

Le Starship , la fusée entièrement réutilisable qui sous-tend les projets de l'entreprise en matière d'informatique orbitale, accuse toujours un retard de plusieurs années par rapport aux objectifs initiaux du directeur général de SpaceX, Elon Musk , et n'a pas encore démontré la réutilisabilité rapide nécessaire pour rendre son déploiement à grande échelle économiquement viable.

Musk a connu des retards dans les projets de nombreuses entreprises qu'il dirige, mais beaucoup d'entre eux impliquaient des défis ouverts particulièrement difficiles à résoudre, a déclaré Michael Monaghan, associé et gestionnaire de portefeuille chez Founder ETFs, qui n'était pas présent aux réunions.

"Je pense que les centres de données orbitaux, bien qu'ils constituent un problème difficile, ont des limites, ce qui me donne davantage confiance dans le respect des délais fixés." Dans une vidéo publiée lundi, Musk a déclaré que la construction de centres de données IA orbitaux ne constituait pas un défi technique difficile car une grande partie de la technologie requise existe déjà dans son réseau satellite Starlink actuel.

La première version du satellite d'IA devrait utiliser des puces Nvidia NVDA.O et la puissance de calcul de l'engin spatial serait équivalente à celle d'un rack Nvidia GB300, a déclaré le directeur général.