Selon certaines sources, Shell examine une partie de son portefeuille Ventures avec une option de vente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des informations sur le nombre d'entreprises dans le portefeuille de Shell Ventures, ajout d'informations provenant de la source) par Stephanie Kelly

Shell SHEL.L a mis à l'étude la vente d'investissements qu'elle détient dans certaines des entreprises de son portefeuille Shell Ventures, ont déclaré deux sources proches du dossier.

La major pétrolière britannique conservera la majorité de ses investissements dans Ventures, a précisé l'une des sources. Le fonds de capital-risque détient des participations dans des start-ups et d'autres entreprises en phase de démarrage dans des secteurs tels que l'énergie, la gestion des émissions et la mobilité.

Sous la direction de Wael Sawan, Shell vise à réduire ses projets à faible émission de carbone pour se concentrer sur le commerce du gaz naturel liquéfié et l'amont.

Shell Ventures, créée en 1996, effectue des investissements initiaux généralement compris entre 2 et 5 millions de dollars, et les engagements potentiels totaux peuvent atteindre 10 à 25 millions de dollars sur le cycle de vie d'une entreprise, selon le site web de Shell.

Shell Ventures détient des participations dans plus de 100 entreprises, selon le site web.

Pour une minorité du portefeuille, Shell cherchera à identifier des investisseurs qui pourraient être mieux placés pour soutenir et développer ces entreprises, a déclaré l'une des sources. Shell passe régulièrement en revue les entreprises de son portefeuille, a ajouté la source.

Shell a annoncé au début du mois qu'elle n'avait pas répondu aux attentes en matière de bénéfices pour le quatrième trimestre , avec une chute de 11 % à son niveau le plus bas depuis le début de l'année 2021, en raison de la baisse des prix du pétrole, mais elle a maintenu son programme de rachat d'actions à grande échelle.