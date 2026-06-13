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Selon certaines sources, Roku étudierait différentes options stratégiques, y compris la vente de l'entreprise
information fournie par Reuters 13/06/2026 à 05:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute: Bloomberg a été le premier à faire état de ces discussions au paragraphe 9) par Echo Wang, Milana Vinn et Dawn Chmielewski

Roku Inc ROKU.O étudie actuellement ses options stratégiques, y compris la vente totale de la société, selon six personnes proches du dossier, alors que des entreprises cherchant à accéder à son vaste public de streaming et à sa plateforme publicitaire manifestent leur intérêt.

La société, dont les actions ont bondi de 22 %, a eu des discussions avec au moins une entreprise américaine du secteur des médias au sujet d'une éventuelle fusion, bien qu'aucune décision finale n'ait été prise concernant une vente potentielle, a déclaré une source. La société a également étudié des options, notamment une opération d'investissement privé dans des actions cotées en bourse (PIPE), a indiqué une autre source.

Roku n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Roku, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 19,4 milliards de dollars, produit des appareils de streaming et des téléviseurs de marque Roku, distribue des services de streaming et exploite une activité de publicité numérique en pleine croissance.

Son activité repose en grande partie sur les revenus publicitaires et les abonnements aux applications de streaming disponibles sur sa plateforme. La publicité constitue la part la plus importante, avec un chiffre d'affaires de 613 millions de dollars au premier trimestre, en hausse de 27 % par rapport à l'année précédente.

Roku prélève également une commission sur les abonnements à des services tels qu'Amazon et Netflix promus sur son interface, tout en mettant en avant ses propres offres de contenu, ce qui met en évidence une tension structurelle dans son modèle.

Roku Channel, son service de streaming gratuit financé par la publicité, est devenu un moteur de croissance essentiel, mais il est en concurrence avec d’autres plateformes financées par la publicité telles que Tubi, détenue par Fox FOXA.O , et Pluto TV, de Paramount PSKY.O . L’année dernière, Roku s’est associé à Amazon pour permettre aux annonceurs d’acheter des publicités sur Roku Channel, alors même qu’Amazon AMZN.O fait la promotion de son propre service de streaming gratuit sur la plateforme de Roku.

Selon Nielsen, Roku Channel est le service de streaming gratuit le plus regardé sur sa plateforme, mais ce segment devient de plus en plus encombré à mesure que la télévision traditionnelle décline et que de plus en plus d’entreprises lancent des offres financées par la publicité, selon les analystes.

C'est Bloomberg News qui a été le premier à faire état de ces discussions de vente.

Les plus de 100 millions de foyers abonnés au streaming de Roku et les données qu’elle collecte sur les comportements de visionnage pourraient la rendre attractive pour des acheteurs potentiels, notamment des entreprises des secteurs des médias, de la technologie et de la publicité, ont indiqué les sources.

Fusions / Acquisitions

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FOX RG-A
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ROKU-A
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