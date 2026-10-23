Selon certaines sources, QatarEnergy serait en pourparlers avec Venture Global en vue de conclure un contrat d'approvisionnement à long terme en GNL

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* Selon certaines sources, l'accord à l'étude porterait sur au moins 3 millions de tonnes métriques de GNL par an

* QatarEnergy achète du GNL à Venture Global sur le marché au comptant en raison du blocage du détroit d'Ormuz

* Cheniere annonce un autre accord avec le Qatar portant sur 4 millions de tonnes métriques de GNL par an, de 2031 à 2054

(Ajout de détails au paragraphe 2)

par Curtis Williams et Marwa Rashad

QatarEnergy est en pourparlers avancés avec Venture Global VG.N en vue d’un accord d’approvisionnement à long terme portant sur l’achat d’au moins 3 millions de tonnes métriques de GNL par an, ont déclaré à Reuters trois personnes proches des négociations.

QatarEnergy achète actuellement du gaz naturel liquéfié sur le marché au comptant auprès de Venture Global pour approvisionner certains de ses clients, en raison du blocage persistant du détroit d’Ormuz: la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, ainsi que les frappes de Téhéran cette année, ont en effet fortement réduit le trafic maritime.

Reuters n’a pas pu obtenir immédiatement d’informations sur le calendrier d’un éventuel accord entre Venture Global et QatarEnergy, ni sur la durée potentielle d’un tel contrat. Aucune des deux sociétés n’a immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Venture Global est le fournisseur américain disposant de la plus grande capacité de GNL non engagée et pourrait devenir le deuxième exportateur du pays lorsqu’il commencera à produire à partir de son usine CP2, actuellement en construction en Louisiane. Un accord pourrait constituer le deuxième contrat à long terme majeur que QatarEnergy signe avec un exportateur américain cette année.

Jeudi, Cheniere LNG.N , le plus grand exportateur américain de gaz naturel liquéfié, a annoncé un accord à long terme visant à fournir à QatarEnergy 4 millions de tonnes métriques par an (mtpa) de 2031 à 2054. Deux millions de tonnes métriques par an proviendront de l’installation de Sabine Pass de Cheniere en Louisiane, et 2 mtpa supplémentaires proviendront de son terminal de Corpus Christi au Texas.