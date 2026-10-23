La déferlante IA pousse SpaceX et Tesla vers la plus grande fusion de l'histoire

Elon Musk lors d'un sommet à Washington, le 8 octobre 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / WIN MCNAMEE )

Wall Street voit désormais comme quasiment inévitable la plus grande fusion de l'histoire entre SpaceX et Tesla, motivée par la présence d'un unique patron, Elon Musk, mais aussi par une convergence des deux groupes vers l'intelligence artificielle (IA).

Quel est l'intérêt industriel d'un rapprochement ?

Initialement, Tesla n'était qu'un constructeur automobile et SpaceX une société aérospatiale spécialisée dans les lanceurs de satellites. Sur ce seul plan, des synergies existent déjà, fait valoir Dan Ives, de Yorkville Ives & Co. Des systèmes de "propulsion, des réservoirs de pression ou des équipements de contrôle développés par (SpaceX) sont déjà intégrés à des produits de Tesla", souligne l'analyste.

Il y a donc, selon lui, "une logique à ce que les deux entreprises forment, à terme, une seule plateforme d'ingénierie".

En quoi l'IA a-t-elle changé la donne ?

Plus nombreux sont ceux qui citent "l'unification de l'écosystème IA sous un même toit", selon les termes des analystes de JPMorgan.

"Il y a déjà un partenariat sur l'accès aux capacités de calcul pour l'IA", rappelle Florian Frischmuth, du cabinet de conseil technologique Envorso.

Après avoir mené parallèlement des investissements dans l'IA via xAI, lancée en 2023, Elon Musk a choisi d'intégrer la start-up à SpaceX en février.

Le groupe possède désormais deux gigantesques centres de données à Memphis (Tennessee), qui concentrent plusieurs centaines de milliers de processeurs GPU (graphics processing unit) de Nvidia, les plus prisés pour le développement de l'IA.

Une union entre les deux sociétés "mettrait tout en commun", résume Florian Frischmuth, d'autant que SpaceX et Tesla sont déjà engagés conjointement au Texas dans le projet pharaonique Terafab, au coût estimé jusqu'à 119 milliards de dollars, qui pourrait devenir le plus grand site de fabrication de puces au monde.

Les besoins en semi-conducteurs de Tesla sont démultipliés par la conduite autonome ainsi que ses robots Optimus.

Quel est l'intérêt pour Elon Musk ?

Patron des deux structures, l'homme le plus riche du monde pourrait ne plus se consacrer qu'à une seule société majeure, au lieu de deux, cette double casquette ayant parfois fait grincer les actionnaires et les marchés.

Les analystes de JPMorgan s'attendent à ce que l'offre de SpaceX comprenne une prime de 30 à 35% par rapport à la valorisation actuelle du constructeur automobile, ce qui en ferait une fusion entre égaux (environ 1.900 milliards de dollars chacun).

Elon Musk ne contrôle qu'environ 20% des droits de vote de Tesla mais plus de 82% de ceux de SpaceX. Selon le scénario de JPMorgan, l'opération donnerait une courte majorité à l'entrepreneur sur les droits de vote de l'ensemble.

Quelle est la probabilité d'une fusion ?

"Dès lors que Musk l'a évoquée, ce n'est qu'une question de temps", considère Dan Ives, qui table sur un coup d'envoi début 2027.

En marge des résultats de SpaceX, le milliardaire a estimé mardi qu'un mariage serait une "bonne idée" et révélé que des comités avaient été constitués de part et d'autre pour étudier le dossier.

L'analyste de Barclays Dan Levy a dit s'attendre à une annonce avant l'assemblée générale de Tesla, le 3 décembre.

Présenter l'union comme inévitable "serait s'emballer", a néanmoins prévenu Elon Musk, pour qui obtenir l'accord des porteurs d'au moins 50% des titres de Tesla est "une barrière élevée à franchir".

Sur le plan juridique, le fait que les deux sociétés aient changé de juridiction pour déposer leurs statuts du Delaware au Texas rend plus difficile une contestation d'actionnaires devant les tribunaux, explique Ann Lipton, professeure de droit à l'université du Colorado.

Y a-t-il des obstacles réglementaires ?

Les deux sociétés ne se situent pas sur les mêmes marchés donc l'enjeu de concurrence est minime, d'autant que le gouvernement Trump s'est résolument mis en retrait sur ce créneau de l'antitrust.

Pour Ann Lipton, le blocage est susceptible d'être géopolitique. Pékin pourrait ainsi voir d'un mauvais oeil la fusion entre une entreprise stratégique pour les États-Unis, SpaceX, aux nombreux contrats liés à la défense ou au renseignement, et une société très implantée en Chine.