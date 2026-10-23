Microsoft développe un outil d'IA capable de poser un diagnostic “de manière séquentielle”, à l'instar d'un médecin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Nancy Lapid

Selon des chercheurs de Microsoft

MSFT.O , un outil d’IA qui pose des questions aux patients étape par étape, à l’instar des médecins, s’est révélé plus de deux fois plus précis que les médecins généralistes pour résoudre des cas médicaux complexes, d’après une étude publiée jeudi dans *Science* .

Le modèle identifie et coordonne les questions à poser au patient, ainsi que les examens et analyses à prescrire, à l’aide d’un « orchestrateur » qui organise la manière dont l’IA va aborder un problème en faisant appel à un panel simulé d’experts cliniques collaborant pour résoudre des cas diagnostiques, selon le rapport.

Les modèles d’IA médicale existants adoptent généralement une approche globale qui examine l’ensemble des symptômes du patient, ses résultats de laboratoire et ses examens d’imagerie pour établir un diagnostic.

Grâce à l’orchestrateur qui coordonne les étapes menant au diagnostic, le modèle d’IA décide d’abord quelles questions poser concernant les antécédents du patient et quels éléments de l’examen physique sont significatifs. En fonction de ce qu’il apprend, il décide des examens à prescrire, examine les résultats et prescrit d’autres examens si nécessaire.

Ce faisant, il met à jour en permanence ses hypothèses de travail et ses plans, ont expliqué les responsables de la recherche lors d’un entretien.

Chargé de diagnostiquer plus de 300 cas cliniques très inhabituels et complexes, le modèle utilisant l’« orchestrateur de diagnostic » s’est révélé plus de deux fois plus précis pour « évaluer » le patient et établir le diagnostic que les médecins généralistes s’appuyant sur des manuels et Internet.

Cet outil a également surpassé les médecins humains lorsqu’on lui a présenté des scénarios tirés d’une importante base de données sur les admissions aux urgences.

Les évaluations comparant ce type de systèmes plus anciens à des médecins humains utilisent généralement des questions à choix multiples, ont précisé les chercheurs.

“L’IA est désormais très performante et obtient un taux de réussite de 100 % à ces tests”, a déclaré le Dr Dominic King, vice-président de la division santé chez Microsoft AI, dont l’équipe développe cette nouvelle technologie.

“Mais bien sûr, cela ne correspond pas à la réalité. Aucun patient n’est jamais venu me consulter avec un résumé bien présenté.”

Les chercheurs ont également constaté que les processus de diagnostic coûtaient moins cher lorsque l’orchestrateur conçoit les bilans médicaux que lorsque ce sont des médecins humains qui s’en chargent.

“Nous ne nous contentons pas de mesurer la précision des systèmes. Nous évaluons également avec quelle rigueur et quelle attention ils mènent à bien un bilan diagnostique”, a déclaré Harsha Nori, responsable de l’IA chez Microsoft AI Health.

Dans le cadre d’une collaboration avec le Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston, les chercheurs vont prochainement tester la capacité de l’outil à effectuer le triage des patients dans les salles d’attente des services d’urgence.