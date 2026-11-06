Selon certaines sources, QatarEnergy envisagerait de s'approvisionner auprès de la ligne 6 de NextDecade dans le cadre de sa dernière offensive sur le marché américain du GNL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* QatarEnergy en pourparlers pour acheter du GNL à Next Decade

* La société pourrait acheter jusqu'à 2 mtpa

* Ces volumes pourraient provenir du train n° 6 de Rio Grande s'il obtient le feu vert

par Curtis Williams et Marwa Rashad

QatarEnergy est en négociations avancées avec NextDecade en vue d’acheter jusqu’à 2 millions de tonnes par an (mtpa) de gaz naturel liquéfié provenant du site d’exportation de GNL de Rio Grande, actuellement en cours de développement au Texas, ont déclaré à Reuters deux personnes proches du dossier.

Ces sources ont précisé que les négociations portaient sur les volumes provenant du train n° 6, qui est en cours d’obtention des autorisations et pour lequel aucune décision finale d’investissement n’a encore été prise. NextDecade a déjà vendu la totalité de la capacité des cinq premiers trains, a indiqué la société lors de l’approbation des projets.

Ni NextDecade ni QatarEnergy n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

QatarEnergy cherche activement à conclure des accords d’approvisionnement à long terme avec des exportateurs américains de GNL dans le contexte du conflit en cours au Moyen-Orient, dans le cadre d’une stratégie commerciale visant à générer des revenus au cas où les exportations via le détroit d’Ormuz seraient à nouveau perturbées à l’avenir, a déclaré le mois dernier à Reuters le directeur général Saad Sherida Al-Kaabi.

Reuters avait rapporté en octobre que QatarEnergy était en pourparlers pour acheter environ 3 mtpa de GNL auprès de Venture Global VG.N et de Woodside Energy WDS.AX . La société a également signé un accord d’achat et de vente à long terme pour acquérir 4 mtpa auprès de Cheniere Energy

LNG.N .

Les cinq premiers trains de production du site d’exportation de GNL de NextDecade à Rio Grande, actuellement en construction près de Brownsville, au Texas, devraient produire environ 30 millions de tonnes de GNL par an lorsqu’ils seront pleinement opérationnels, ce qui en fera l’un des plus grands projets d’exportation de GNL en cours de développement aux États-Unis.

La société a déposé en mai une demande auprès de la Commission fédérale de régulation de l’énergie (FERC) concernant le projet de train n° 6 et a soumis en juin une demande d’autorisation d’exportation de GNL au ministère américain de l’Énergie.

NextDecade avait précédemment indiqué que l’intérêt commercial pour le Train 6 dépassait la capacité nominale, la décision finale d’investissement étant prévue pour 2027. S’il est approuvé, le Train 6 serait construit à proximité des cinq premiers trains et constituerait la première phase d’une expansion plus large qui pourrait à terme inclure les Trains 7 et 8, portant la capacité totale de liquéfaction du site à environ 48 mtpa.