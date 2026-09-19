Selon certaines sources, Paramount pourrait parvenir à un accord avec les États concernant Warner Bros. dès ce week-end

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(Ajoute des précisions dans les paragraphes 7 à 14)

par Jody Godoy

Paramount PSKY.O et les États qui cherchent à bloquer son rachat de Warner Bros. WBD.O pour 110 milliards de dollars pourraient parvenir à un accord dès ce week-end. Parmi les conditions en discussion figure notamment un contrôle indépendant des contenus diffusés par CNN, ont indiqué vendredi à Reuters des sources proches du dossier.

Un engagement concernant le nombre de sorties en salles figure également parmi les conditions discutées dans le cadre d’un accord, ont précisé ces sources.

L'action Paramount a progressé de près de 7% après la clôture des marchés. Celle de Warner Bros. Discovery a quant à elle gagné 8,4% dans les échanges après clôture.

L'action en justice intentée par la Californie et 11 autres États constitue l'un des derniers obstacles à la volonté de Paramount de devenir un concurrent majeur de Netflix NFLX.O et de Disney DIS.N . Un accord conclu cette semaine pourrait permettre à Paramount d'éviter de verser des millions de dollars de redevances aux actionnaires de Warner Bros.

Un porte-parole du ministère de la Justice de Californie a déclaré que les éventuelles négociations en vue d’un accord étaient confidentielles. “Nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer l’existence de négociations en vue d’un accord, ni leur contenu présumé”, a-t-il déclaré.

Paramount n’a pas souhaité faire de commentaire.

Le directeur général de Paramount, David Ellison, a misé l’avenir de son entreprise sur ce qu’il considère comme une initiative nécessaire visant à regrouper deux des plus grands studios d’Hollywood et à réunir un large éventail de propriétés télévisuelles, alors que lui-même et d’autres acteurs d’Hollywood sont confrontés à une érosion du marché qui dure depuis des décennies.

Cette fusion permettrait de réunir une multitude d’actifs médiatiques de grande valeur, notamment CNN, HBO, “Harry Potter”, “The Daily Show” et les droits de diffusion des matchs de football américain de la NFL.

Paramount est tenue de verser aux actionnaires de Warner Bros. une “indemnité journalière” de 7 millions de dollars par jour à compter du 30 septembre et jusqu’à la conclusion de l’opération. Cette mesure incitative visait à rassurer les investisseurs de Warner.

Les autorités de régulation de l’administration Trump ont donné leur feu vert à l’opération, mais en juillet, les États ont intenté une action en justice pour la bloquer , arguant que la société issue de la fusion créerait un géant des médias capable de faire grimper les prix dans le cinéma et la télévision.

La Writers Guild of America (WGA) a également intenté une action en justice pour faire obstacle à la transaction, arguant qu’elle entraînerait une baisse des rémunérations et une détérioration des conditions de travail des scénaristes de cinéma et de télévision.

Un porte-parole de la WGA n’a pas immédiatement répondu pour indiquer si le syndicat participait aux négociations avec Paramount et les États.

Les autres conditions éventuelles d’un accord n’ont pas pu être déterminées dans l’immédiat. Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a déclaré que les mesures correctives structurelles, qui incluent la cession de certaines parties d’une entreprise, sont plus efficaces pour protéger la concurrence que les promesses des entreprises de prendre des mesures spécifiques.

Ellison s’était auparavant engagé à ce que les studios de cinéma fusionnés sortent 30 films par an.

Les législateurs ont critiqué Ellison pour avoir orienté la couverture médiatique de CBS News, propriété de Paramount, en faveur du président Donald Trump. Les détracteurs s’inquiètent de la manière dont il gérera la chaîne CNN de Warner une fois qu’elle sera sous son contrôle.