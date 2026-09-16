Selon certaines sources, National Fuel Gas étudie différentes options concernant son activité de production de gaz naturel, évaluée à 5 milliards de dollars

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* Selon certaines sources, cette entité comprendrait Seneca Resources et des actifs liés aux gazoducs, dont la valeur serait estimée à environ 5 milliards de dollars

* Les options envisagées comprennent une cession totale ou partielle, une fusion ou une scission avec introduction en bourse, selon des sources

* Cette réévaluation fait suite à une approche non sollicitée en début d’année, ont indiqué des personnes proches du dossier

* L'orientation vers les services publics pourrait offrir des bénéfices plus stables dans un contexte de croissance de la demande en électricité tirée par l'IA

par David French

La société énergétique américaine National Fuel Gas NFG.N étudie actuellement des options stratégiques pour son activité intégrée de production de gaz naturel, toute transaction devant valoriser cette unité à environ 5 milliards de dollars, ont déclaré cinq personnes proches du dossier.

La société, dont le siège se trouve à Williamsville, dans l’État de New York, et dont les origines remontent à 1902 en tant que scission de la Standard Oil de John D. Rockefeller, travaille avec des conseillers, notamment des banquiers d’affaires de Goldman Sachs GS.N , afin d’étudier un large éventail de scénarios pour cette activité, qui comprend le producteur spécialisé dans le gaz naturel Seneca Resources et l’opérateur de gazoducs National Fuel Gas Midstream Company.

Parmi les options envisagées figurent une cession totale ou partielle, une fusion avec un autre producteur américain coté en bourse, ou sa scission en une société distincte cotée en bourse, ont précisé ces sources.

Ces sources ont toutefois précisé qu’aucune transaction concernant l’unité de production de gaz naturel ne se concrétiserait nécessairement, et ont souhaité garder l’anonymat afin de pouvoir évoquer des délibérations confidentielles.

National Fuel, dont la capitalisation boursière s’élève à environ 7,6 milliards de dollars, a refusé de commenter, tout comme Goldman Sachs.

Une cession permettrait à National Fuel de se recentrer et de disposer de liquidités pour développer ses activités de services publics, à un moment où la demande en électricité aux États-Unis est en forte hausse en raison de l’essor des infrastructures soutenant le développement de l’intelligence artificielle et des efforts plus larges d’électrification industrielle. Les activités de services publics sont également réglementées, ce qui signifie que leurs bénéfices sont plus stables et prévisibles pour les investisseurs que la production de gaz naturel, qui est régie par les prix du marché de cette matière première.

Cette décision d’étudier les différentes options a également été en partie motivée par une manifestation d’intérêt reçue en début d’année concernant l’activité de production de gaz naturel, ont ajouté trois de ces sources, qui ont toutefois refusé de révéler l’identité de l’acheteur potentiel ni l’état d’avancement des négociations de vente.

SENECA RESOURCES

Seneca Resources est une société d’exploration et de production basée à Houston spécialisée dans le gaz naturel, dont les activités s’étendent aux formations schisteuses de Marcellus et d’Utica dans les Appalaches. Elle produit environ 1,1 milliard de pieds cubes de gaz naturel par jour, selon la présentation des résultats de juillet de National Fuel. L’opérateur d’infrastructures énergétiques National Fuel Gas Midstream Company soutient Seneca en acheminant le gaz depuis les sites de forage vers des gazoducs de plus grand diamètre qui le transportent jusqu’aux consommateurs finaux.

Seneca et les infrastructures associées représentent une part considérable des résultats de National Fuel — environ 69 % du résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda), selon la présentation de juillet —, ce qui signifie que toute cession devrait être mûrement réfléchie afin de ne pas compromettre les autres activités de National Fuel, ont indiqué les sources.

La direction de National Fuel a déjà souligné que les liquidités générées par son unité de production de gaz naturel fournissent les capitaux nécessaires pour soutenir des projets de croissance organique et rembourser plus rapidement la dette.

Cependant, la libération de liquidités provenant de Seneca permettrait à National Fuel d’accélérer l’expansion de son activité de services publics, tant pour fournir les ressources nécessaires à la poursuite de sa croissance — y compris par le biais d’opérations de rachat — que pour réaligner son multiple de valorisation sur celui d’une entreprise énergétique réglementée.

National Fuel se négocie actuellement à environ 11,2 fois ses bénéfices, tandis que de nombreux services publics spécialisés exclusivement dans le gaz naturel se négocient à plus de 16 fois, selon le fournisseur de données LSEG. Cela s’explique par le fait que les producteurs de gaz naturel se négocient à un multiple inférieur — les quatre principaux acteurs américains du gaz de schiste se négocient entre 8 et 12,4 fois leurs bénéfices, selon les données de LSEG —, ce qui pèse sur des entreprises telles que National Fuel qui exercent ces deux activités.

National Fuel fournit des services de distribution de gaz naturel à environ 756 000 consommateurs à New York et en Pennsylvanie, selon la présentation de juillet. La société s’efforce de conclure une acquisition de 2,62 milliards de dollars portant sur les activités de distribution de gaz naturel de CenterPoint Energy dans l’Ohio CNP.N , ce qui lui apportera 335 000 clients supplémentaires. Cette opération, la plus importante acquisition jamais réalisée par National Fuel, devrait être finalisée le 1er octobre.