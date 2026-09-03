Selon certaines sources, Motiva et Valero ont redémarré leurs raffineries de l'est du Texas après le passage de la tempête Edouard

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(Ajoute des précisions sur le redémarrage de l'unité, la panne et le contexte à partir du paragraphe 3)

par Erwin Seba

Motiva Enterprises

MOTIV.UL a redémarré mercredi l'unité de craquage catalytique fluide (FCCU) destinée à la production d'essence, qui avait été arrêtée en raison de la tempête tropicale Edouard dans sa raffinerie de Port Arthur, au Texas, d'une capacité de 656 400 barils par jour, ont indiqué des sources proches de l'exploitation de l'usine.

Valero Energy Corp VLO.N a également commencé à redémarrer une petite unité de distillation du brut (CDU) après le rétablissement de l’alimentation électrique dans la partie sud de sa raffinerie de Port Arthur, d’une capacité de 385.000 barils par jour (bpd),ont indiqué des sources proches des opérations.

Ni Motiva ni Valero n’ont répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L'usine de Motiva à Port Arthur est sa seule raffinerie aux États-Unis et la plus grande du pays en termes de capacité de traitement du brut, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

L'unité FCCU, qui transforme le gazole issu des trois unités CDU de la raffinerie en essence brute, a une capacité de 81.000 bpd mais fonctionnait à 73.000 bpd mercredi, ont indiqué des sources chez Motiva.

L’unité de cokéfaction retardée n° 1 de la raffinerie (DCU 1) fonctionnait à pleine capacité, soit 57.000 bpd, ont-elles précisé.

L'unité d'alkylation de 18.000 barils par jour, qui transforme les sous-produits du raffinage en un composant d'essence améliorant l'indice d'octane, était en mode de circulation et ne produisait pas d'alkylate, ont indiqué ces sources.

L’unité de distillation sous vide VPS-2 (VDU), d’une capacité de 90.000 bpd, n’était pas encore en service, ont-elles ajouté.

Les CDU fonctionnent à pression atmosphérique et envoient le pétrole brut résiduel vers les VDU, qui fonctionnent sous vide afin d’augmenter le rendement par baril de brut.

Dans un avis déposé mercredi auprès de la Commission texane de la qualité environnementale, Valero a indiqué qu'une coupure d'électricité chez son fournisseur tiers était à l'origine de l'arrêt de la raffinerie.

Une fois que la plus petite CDU, l’AVU-147, aura achevé son redémarrage, la raffinerie prévoit de ramener sa plus grande CDU, l’AVU-146, à pleine production, puis de remettre en service deux hydrocraqueurs produisant du diesel et deux cokeurs.

Les hydrocraqueurs utilisent un catalyseur soumis à une chaleur et une pression élevées en présence d’hydrogène pour transformer le gazole en carburant diesel.

Les cokeurs traitent le pétrole brut résiduel issu des VDU et en extraient des matières premières destinées aux carburants automobiles. Le pétrole brut résiduel restant est transformé en coke de pétrole, un substitut du charbon.

La raffinerie de Valero à Port Arthur est la plus grande de l'entreprise, avec une capacité totale d'hydrocraquage de 134.800 barils par jour et une capacité de cokéfaction de 161.000 barils par jour.