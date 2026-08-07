Selon certaines sources, Motiva devrait achever samedi la remise en service de l'unité FCCU de sa raffinerie du Texas

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Motiva Enterprises prévoit d'achever samedi la remise en service de l'unité de craquage catalytique fluide (FCCU) destinée à la production d'essence, au sein de sa raffinerie de Port Arthur, au Texas, d'une capacité de 656 400 barils par jour, ont indiqué des sources proches de l'exploitation de l'usine. Cette unité FCCU, d'une capacité de 81 000 barils par jour, avait été mise à l'arrêt le 28 juillet pour permettre la réparation de la chaudière à récupération de chaleur, ont précisé ces deux sources. Motiva a commencé à redémarrer l'unité mercredi, une fois les réparations de la chaudière terminées.