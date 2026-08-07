 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon certaines sources, Motiva devrait achever samedi la remise en service de l'unité FCCU de sa raffinerie du Texas
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 22:19
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Motiva Enterprises prévoit d'achever samedi la remise en service de l'unité de craquage catalytique fluide (FCCU) destinée à la production d'essence, au sein de sa raffinerie de Port Arthur, au Texas, d'une capacité de 656 400 barils par jour, ont indiqué des sources proches de l'exploitation de l'usine. Cette unité FCCU, d'une capacité de 81 000 barils par jour, avait été mise à l'arrêt le 28 juillet pour permettre la réparation de la chaudière à récupération de chaleur, ont précisé ces deux sources. Motiva a commencé à redémarrer l'unité mercredi, une fois les réparations de la chaudière terminées.

Valeurs associées

Gaz naturel
2,66 USD NYMEX +0,83%
Pétrole Brent
82,35 USD Ice Europ -0,88%
Pétrole WTI
77,11 USD Ice Europ -1,08%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
82,35 -0,88%
CAC 40
8 714,93 +0,17%
Or
4 342,26 0,00%
2CRSI
27,6 -0,79%
TOTALENERGIES
74,09 -0,60%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank